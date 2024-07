Denuncien els conductors de cinc vehicles per acampar i pernoctar al pantà de Sant Ponç

Els Agents Rurals han denunciat els conductors de cinc vehicles per acampar i pertoctar a l'entorn del pantà de Sant Ponç, on està expressament senyalitzada la seva prohibició. També han denunciat un d'ells per aparcar a la vora de la llera del pantà.

El cos recorda la importància de consultar i respectar la normativa relacionada amb el medi natural.