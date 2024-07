Moció al Solsonès per garantir el dret a l'avortament farmacològic a la comarca

El Consell Comarcal del Solsonès sotmetrà a aprovació una moció que reivindica el dret de les persones menstruants a accedir a la interrupció voluntària de l’embaràs de manera farmacològica a la comarca, i evitar que les persones gestants s’hagin de desplaçar fins a Manresa per exercir aquest dret.

Actualment, al Solsonès no es pot accedir ni a l’avortament quirúrgic ni al farmacològic, una situació que suposa un greu obstacle, especialment per a menors d’edat, persones sense mitjà de transport privat, o aquelles que no poden demanar dies lliures a la feina. Aquest fet vulnera els drets de les persones gestants, posant-les en una situació d’especial vulnerabilitat.

La moció recorda que, tot i els avenços legislatius en matèria d’avortament des de 1937, el Servei de Salut Pública de Catalunya continua externalitzant part del servei a empreses privades i negant a moltes persones gestants la possibilitat d’avortar als seus propis territoris. Aquesta problemàtica és especialment greu en zones rurals com el Solsonès, on la manca d’infraestructures i serveis de salut especialitzats obliga a desplaçaments costosos i prolongats.

Gràcies a una campanya de recollida de signatures a través de change.org, impulsada pel Casal Popular la Fura de Solsona i el Casal Popular l’Estaca de Sant Llorenç de Morunys, s’ha aconseguit mobilitzar més de 370 persones que exigeixen l’accés a l’avortament farmacològic al Solsonès.

Aquesta resposta ciutadana evidencia la necessitat urgent de garantir aquest dret a la comarca, vetllar pel dret a la interrupció voluntària de l’embaràs i a reclamar que les persones gestants del Solsonès puguin accedir a l’avortament farmacològic de manera gratuïta a la comarca, defensant aquest dret com un signe de progrés que cal preservar i garantir.

Aquestes mesures pretenen assegurar que el Solsonès avanci cap a una major equitat en salut sexual i reproductiva, garantint que totes les persones gestants puguin exercir el seu dret a l’avortament lliure i gratuït.

Ara per ara, en el cas que es vulgui interrompre l’embaràs CatSalut diu que la persona s’ha de dirgir al seu Centre d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) assignat sense haver de passar pel CAP. Allà s’informa a la persona dels mètodes i aquesta escull si està de menys de 9 setmanes. Al Solsonès no hi ha aquest servei, l’ASSIR de referència és el del Bages.