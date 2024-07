S'activa una campanya a Solsona per promocionar el traspàs de negocis que busquen relleu per jubilació

“De mà en mà” simbolitza el relleu entre generacions per donar continuïtat a botigues de tota la vida i evitar que se n’abaixin les persianes per jubilació. Aquest és el lema escollit per a la nova campanya comercial que els ajuntaments de Solsona i Cardona posen en marxa aquest estiu a través de l’Agència de Desenvolupament Local. Aquest matí han presentat la iniciativa a la capital del Solsonès el regidor de Desenvolupament Local, Ramon Montaner, el dinamitzador comercial, Aleix Solé, i la directora creativa i dissenyadora gràfica Erika Escudero, a la botiga que comença a aparèixer en els cartells, Torres Perfumeria i Complement.

A Solsona, si bé la densitat comercial és superior a la mitjana del país, s’estima que els pròxims anys es jubilaran els titulars de 19 botigues sense relleu generacional garantit. De fet, sis d’aquests establiments continuen oberts per la jubilació activa dels seus responsables. El nucli antic és l’àmbit de la ciutat on es concentra el gruix més important de comerços que busquen un traspàs, concretament 14. El seu tancament suposaria un panorama marcat per la desertització comercial en l’eix format pels carrers del Castell i de Sant Miquel.

I és que “les jubilacions de la generació del baby-boom són un repte majúscul per al petit comerç, i des dels ajuntaments cal arremangar-nos i ser creatius per donar-hi una resposta”, segons destaca el dinamitzador comercial, Aleix Solé.

Tal com explica el regidor Ramon Montaner, per complementar el programa Reempresa, l’eina pensada per afavorir els traspassos de negocis, i combatre l’empobriment del teixit comercial local, des de l’Agència de Desenvolupament Local s’ha ideat una campanya que amplifiqui el boca-orella de l’entorn dels botiguers i botigueres que s’han de jubilar a través de les xarxes socials i permeti arribar a persones emprenedores. “Des de l’Administració tenim més força comunicativa que un particular i hem d’aprofitar els nostres altaveus al servei dels traspassos”, assenyala Montaner. Al mateix temps, la difusió publicitària es complementarà amb l’acompanyament de qui vulgui reemprendre assumint el relleu dels establiments.

Vitalitat del comerç local

La iniciativa “De mà en mà”, dissenyada per Erika Escudero i Olga Montilla, és una campanya paraigua que es personalitzarà per a cadascuna de les botigues que s’hi vulguin acollir per facilitar-ne el traspàs. Així, la imatge gràfica serà la mateixa però s’adaptarà per a cada cas. De tons vius i contrastats, “vol destacar la continuïtat i la vitalitat dels nostres comerços, amb un aire dinàmic, divertit, fresc i optimista, que reflecteixi l’energia i l’esperit dels botiguers i les seves comunitats”, explica Erika Escudero. D’aquí que s’opti per “una campanya colorista i visualment atractiva”. Cada establiment participant tindrà el seu propi cartell amb una fotografia personalitzada amb què s’atribuirà el protagonisme a la persona que hi ha darrere cada taulell.

“Es tracta de promocionar els negocis locals, però també d’inspirar confiança i optimisme en el futur”, apunta Escudero. Per això la campanya ens emplaça a descobrir les històries que ha escrit cada establiment i “ser part de la cadena de transmissió que manté viu l’esperit comercial de Solsona i Cardona”.

D’una banda, es farà una estratègia d’inversió publicitària a les xarxes socials adreçada específicament al públic amb més probabilitats de reemprendre. Les publicacions enllaçaran a un web amb tota la informació dels establiments que busquen relleu (punts forts del negoci, fotografies, informació pràctica i dades de contacte, entre d’altres). Igualment, cada botiga tindrà un vinil de grans dimensions a la porta que interpel·li tothom que passegi pel carrer “per fer-li saber que les seves mans estan preparades per passar el testimoni a noves generacions”.

D’altra banda, l’Agència de Desenvolupament Local farà l’acompanyament en el procés de traspàs, oferirà formació a les persones reemprenedores en cas que la necessitin, facilitarà informació sobre ajuts i subvencions i assessorarà en l’elaboració del pla d’empresa. Ramon Montaner posa en relleu, així mateix, la voluntat d’afavorir la transmissió de coneixements entre les persones cedents, amb una llarga trajectòria i experiència, i les reemprenedores.

Carme Torres, de Torres Perfumeria i Complements, oberta des del 1967, té previst deixar la botiga a final d’agost, després de més de 40 anys de dedicació. D’aquí que sigui el rostre que estrena la campanya “De mà en mà”. També és previst que hi participin Celes Espinal, de la botiga de roba de la llar, fils i labors Ca la Celes, i Carme Dalmau, de la llibreria Verdaguer.