Es presenta el camp de treball sobre la història de la construcció de la carretera de Coll de Jou a Pont d’Espia

Tret de sortida del camp de treball que constitueix la segona fase de l’estudi que va confirmar l'ús de treballs forçats en la construcció de la carretera de Coll de Jou a Pont d’Espia entre els anys 1941 i 1954.

Albert Solé, alcalde d’Odèn, s’ha mostrat il·lusionat en acollir aquest camp de treball al seu municipi, i ha animat als joves a gaudir-lo, alhora que els ha demanat a “fer memòria sobre la nostra història”. Sara Vilches, consellera comarcal de Cultura del Consell Comarcal del Solsonès, ha recordat el projecte que neix des del Consell Comarcal del Solsonès, el Centre d’Estudis Lacetans i de l’Observatori Europeu de Memòries de la Universitat de Barcelona (EUROM), i que “ajuda a preservar i a entendre la nostra memòria històrica“. Marta Erola, de la Coordinació Rural de Catalunya (CRUC), entitat gestora del camp de treball, també ha animat als joves a gaudir de l’experiència.

Nil Boix, historiador i arqueòleg i director de l’actuació, ha fet una amena explicació en relació amb tot el context històric que va portar a la construcció de la carretera L-401. Ha exposat que la carretera, construïda a través de les colònies penitenciàries per presoners de guerra, és la prova que “la violència no es va acabar amb la Guerra Civil, sinó que va seguir uns quants anys, fins al 1945”. Boix ha recordat que a Espanya hi va haver 500.000 represaliats i que, “la sobrepoblació penitenciària i unes infraestructures destrossades per la guerra, van portar el règim a configurar els batallons de treballadors reclusos per reparar infraestructures destrossades”. A la carretera L-401 hi van haver fins a 500 treballadors i va ser construïda com a pista militar de defensa de cara a una possible invasió militar.

Aquest camp de treball, subvencionat pel departament de Drets Socials, Memorial Democràtic i Institut d’Estudis Ilerdencs, té com a objectiu donar a conèixer l'actuació dels batallons de treballadors i les colònies penitenciàries en la construcció de la carretera. Es busca especialment involucrar els joves en aquesta activitat, oferint-los una experiència educativa que fomenti valors com el respecte, la pau i la convivència. Els participants del camp de treball realitzaran tasques de neteja, condicionament i senyalització dels espais històrics relacionats amb la construcció de la carretera.

El Consell Comarcal del Solsonès, el Centre d’Estudis Lacetans i l’EUROM, busquen, amb aquesta iniciativa, preservar la memòria històrica d'aquesta infraestructura i difondre els resultats de la investigació a través d'articles acadèmics, presentacions en congressos i xerrades a nivell local.