Astrofotografia per a principiants al castell de Lladurs

El Centre Astronòmic del castell de Lladurs organitza un taller d’iniciació a l’astrofotografia de paisatge per als fotògrafs o persones interessades a iniciar-se. Partint de zero es tractarà l’equip necessari, nocions d’astronomia, els paràmetres que s’han d’utilitzar amb la càmera i com capturar les fotografies. A continuació, es farà una sessió pràctica a les instal·lacions del castell i una sessió en línia d’edició de les fotografies captades.

Serà el 26 de juliol a les 20:00 i durarà fins a la 1:00. Serà una activitat amb un grup reduït de set persones com a màxim per fer més dinàmica l’activitat. El formador serà Jordi Fraxanet, astrofotògraf experimentat.

El Centre Astronòmic el va impulsar l’Ajuntament de Lladurs i actualment és gestionat per Astrosolsonès, que programa activitats relacionades amb l’astronomia i l’astrofotografia. Per a més informació es pot contactar al seu correu.