Solsona enfronta la crisi d'habitatge amb la creació de la Taula d'Habitatge per mobilitzar pisos buits

Si bé la manca d’habitatge de lloguer es considera una de les principals problemàtiques de Solsona, uns 460 habitatges –el 9 % del total–, estan buits, i més de la meitat es concentren al nucli antic. Per fer-hi front, la regidoria de l’àrea ha impulsat la creació de la Taula d’Habitatge, un espai de debat i estudi integrat per institucions, entitats públiques i privades, professionals i agents socials que es reunirà bimestralment.

“La situació generalitzada de dificultat d’accés a l’habitatge a un preu just ens exigeix donar una resposta de ciutat, tant per fer front a les necessitats del moment com per assolir una mirada estratègica a mitjà i llarg termini”, destaca la regidora d’Habitatge, Pilar Viladrich. “Cal posar en comú les necessitats i problemàtiques detectades per cada actor social per perfilar millor les solucions integrals”.

A la primer convocatòria de la Taula d’Habitatge, la setmana passada, van participar-hi arquitectes locals, tècniques dels serveis socials i l’Oficina d’Habitatge, entitats socials com Volem Feina, Amisol i Casal Popular La Fura, així com representants de la comunitat islàmica, l’Escola de Capacitació Agrària del Solsonès i Empresaris per al Solsonès –també s’hi van convidar agències immobiliàries i tots els grups municipals.

Va dinamitzar la sessió Èric Morros Ariza, membre de la cooperativa Obrint Portes, integrant de Ruralitats Comunitàries, un projecte impulsat per diferents cooperatives catalanes per crear habitatge digne en l’àmbit rural.

En primer lloc, es va fer un resum de les dades de l’estudi d’habitatges buits de Solsona, que posa de manifest que 463 habitatges estan desocupats, si bé una quarantena es troben en procés de mobilització. Amb tot, 61 estan en venda i només un en lloguer, xifres que revelen el rebuig sostingut per llogar. D’altra banda, un 38 % dels pisos amb indicis de desocupació del nucli antic presenten un mal estat de conservació. En canvi, “el 55 % està en bon estat i es podria mobilitzar amb certa facilitat”.

Així mateix, entre altres qüestions, va exposar-se la tasca de la borsa d’habitatge de lloguer de l’Ajuntament per facilitar l’accés a pisos dignes i tramitar ajuts i subvencions i es van posar sobre la taula les polítiques municipals d’habitatge, com la proposta de prohibició de pisos d’ús turístic i la creació d’una línia d’ajuts per rehabilitar immobles buits.

Igualment, Ruralitats Comunitàries va proposar una sèrie d’accions, entre les quals hi ha la catalogació i l’estudi d’immobles en desús per a la possible futura adquisició pública, la capitació de solars buits per considerar l’impuls d’habitatge cooperatiu i l’organització de jornades formatives i divulgatives sobre nous models d’accés a l’habitatge, com la masoveria urbana i la cooperativa.

Pròxima trobada, al setembre

Pilar Viladrich fa una valoració positiva de la primera trobada de la Taula d’Habitatge: “Ha servit per situar-nos, identificar problemàtiques, explicar les accions dutes a terme fins ara i confirmar la necessitat d’un espai com aquest com a eina d’abordatge des del treball conjunt”. És previst que les reunions siguin cada dos mesos.