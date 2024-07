El Consell Comarcal aprova definitivament el Pla Comarcal d’Envelliment km 0 per unanimitat

El Consell Comarcal del Solsonès ha aprovat de manera definitiva i per unanimitat el Pla Comarcal d’Envelliment km 0, un projecte destinat a millorar la qualitat de vida dels més de 2.000 veïns de la comarca majors de 65 anys. Després de la revisió exhaustiva la Comissió de Govern ho va ratificar en el ple de l'11 de juliol i no es van presentar al·legacions en el període de consulta pública.

El Pla Comarcal d’Envelliment km 0 va ser desenvolupat durant l'any 2023 per la cooperativa Raiels, amb l’objectiu de crear una estratègia integral que abasti les necessitats dels ciutadans grans en un territori caracteritzat per la dispersió de la població en nuclis i masies. Finançat amb fons Next Generation, el pla se centra en sis línies estratègiques que engloben 15 projectes i 51 actuacions per desenvolupar en els pròxims quatre anys. Les principals línies d’acció seran millorar l’atenció mèdica de proximitat i el transport públic a la comarca, uns àmbits que en les zones més rurals del Solsonès quedaven allunyats.

Una de les accions que proposa el programa és aprofitar equipaments municipals per oferir serveis adreçats a persones grans, com per exemple visites de personal sanitari, servei de podologia, fisioteràpia o, fins i tot, de perruqueria. D’aquesta forma, es garantiria que aquest sector de la població no s’hagués de desplaçar a altres localitats de la comarca per gaudir d’aquests serveis. La mobilitat i el transport són altres aspectes essencials del nou pla. En aquest sentit, es preveu incrementar la freqüència dels autocars entre Sant Llorenç de Morunys i Solsona. Actualment, només hi ha una línia per a estudiants de secundària, amb horaris de 7-7:30 h a 15-15:30 h, que no s'adapten a les necessitats de la gent gran. Per això, es planteja afegir una nova línia que surti de Sant Llorenç a les 9 h i torni de Solsona a les 13 h. A més, es promourà el servei de transport a demanda, actiu des del 2017, que, a través de 7 rutes diferents, permet que taxistes de la comarca portin persones grans a Solsona per fer gestions al matí i tornar al migdia.

El pla té la missió d'impulsar accions proactives per a la millora de la qualitat de l’envelliment amb una mirada centrada en la persona, responent a les diferents necessitats i interessos del col·lectiu de persones majors de 65 anys i adequant-se a la realitat territorial del Solsonès. El pla es prepara per anticipar-se als canvis sociodemogràfics que enfrontarà el Solsonès i oferir serveis de qualitat i proximitat que satisfacin les necessitats de la gent gran en totes les diferents situacions que contempla l'envelliment. Això inclou la promoció de la cohesió social i les relacions intergeneracionals, l'apoderament i l'autonomia personal de la gent gran, així com la seva participació activa en la comunitat, creant per exemple una agenda compartida d’activitats entre els diferents ajuntaments de la comarca o un programa de voluntariat per a compartir habitatge entre persones grans i estudiants.

Els objectius específics del pla inclouen promoure l’envelliment actiu com una estratègia de millora del benestar i la qualitat de vida, adequar els serveis a les necessitats diverses de la gent gran, impulsar polítiques públiques orientades a aquest col·lectiu i afavorir la seva autonomia per poder residir a casa seva el màxim de temps possible. A més, es pretén fomentar la participació de la gent gran, sensibilitzar la societat envers la seva inclusió social activa i desenvolupar dinàmiques de treball comunitari.

Les sis línies estratègiques del pla són: coordinació, seguiment i avaluació, envelliment actiu, participació i dinamització comunitària, serveis i recursos de proximitat per envellir a casa, prevenció de la solitud no volguda i bons tractes, accessibilitat als serveis i equipaments i valorització de l’economia de les cures i foment de la silver economy.

Amb aquest pla, el Solsonès busca anticipar-se als reptes de l’envelliment de la població i assegurar una vida digna, activa i plena per a la seva gent gran, adaptant-se a la realitat territorial de la comarca i potenciant les seves fortaleses per crear una comunitat més cohesionada i solidària.