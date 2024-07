El CTFC impulsa l'anàlisi de dades de biodiversitat amb intel·ligència artificial

Segons l'últim informe sobre l'Estat de la Natura del 2020, les poblacions de vertebrats i invertebrats s'han reduït, de mitjana, un 25% en els darrers vint anys. Per gestionar i protegir aquestes poblacions de manera efectiva, és imprescindible disposar de sistemes de seguiment i avaluació de la fauna que permetin estimar-ne l'estat.

Durant la darrera dècada, les càmeres de fototrampeig s'han convertit en una eina molt utilitzada, gairebé indispensable, a causa de la naturalesa críptica i esquiva d'alguns animals. Aquestes càmeres poden capturar entre 2.000 i 10.000 imatges en un període de tres mesos, la qual cosa implica una gran inversió de temps per part dels tècnics de fauna que analitzen les imatges. Aquest procés d'anàlisi i classificació de la fauna pot durar setmanes o mesos, retardant la feina dels equips d'investigació i provocant que les possibles mesures de conservació arribin massa tard.

Per agilitzar els processos d'anàlisi de dades en el camp de la conservació, especialment amb les càmeres de fototrampeig, tècnics del Grup de Biologia de la Conservació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), en col·laboració amb el Centre de Visió per Computador (CVC) de la Universitat Autònoma de Barcelona, han creat PyrVisión, un model d'intel·ligència artificial capaç de detectar automàticament fins a 17 classes diferents d'animals, incloent-hi la humana, així com vehicles.

PyrVisión pretén ajudar científics i conservacionistes a agilitzar el procés d'anàlisi de dades, permetent la implementació de mesures de conservació a molt més curt termini. Aquesta tecnologia és altament accessible, cosa que en facilita la implementació. Aquesta activitat és finançada través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.