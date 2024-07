David Guixé, coordinador del Grup de Natura: «Intentem mantenir els hàbitats i ajudar a les espècies en retrocés»

Per tercer any consecutiu, el Consell Comarcal del Solsonès farà una aportació al Grup de Natura del Solsonès per a projectes de conservació del medi, destinant una part del Fons de Cooperació Local.

Com ha impactat aquesta contribució en els vostres projectes de conservació del medi natural?

L’impacte ha estat positiu i esperem que duri uns quants anys més. El Grup de Natura, una secció del Centre d’Estudis Lacetans, és completament altruista i actuem des del voluntariat. No tenim un pressupost anual elevat, en tenim molt poc. Tot aquest tipus d’ajudes per part de l’administració local són molt benvingudes perquè ens permeten fer algun tipus de seguiment que, d’altra manera, seria més costós i sense subvencions no es podria fer. Ens ha ajudat a tenir més materials, des de bateries, eines de ferreteria, material fungible per fer caixes niu, foto trampeig, gravacions, etc.

Quins criteris seguiu per definir les accions anuals amb aquesta aportació?

Cada any proposem quatre o cinc punts d’acció al Consell Comarcal. Ens reunim, identifiquem les necessitats, i presentem propostes. Al Consell ho valoren i les aproven o decideixen quins punts són els més interessants, depenent dels diners disponibles. S’emmarquen dins de tres eixos principals: projectes de custòdia del territori, la xarxa de seguiment de la Biodiversitat del Solsonès, i l’augment dels refugis d’espècies en seguiment, sobretot rapinyaires nocturns, per a les quals hem fet moltes caixes niu.

Com col·laboreu amb altres entitats, com la cooperativa Sàmara Natura o l’Escola Agrària del Solsonès, en la realització d’aquests projectes?

Aquest any volem continuar fomentant la col·laboració amb altres entitats, donant valor social a les diferents mesures de conservació. Ens interessa treballar en zones amb acords de custòdia, ja sigui amb propietats privades o comunals. Concentrem esforços perquè les accions es facin amb la participació d’altres entitats. Sàmara Natura ha treballat molt en acords de custòdia, i tenim un conveni amb l’Escola Agrària perquè els seus alumnes facin pràctiques en millores dels espais naturals de la comarca, com la millora d’una bassa o la construcció de càntirs. Volem ampliar la vessant social de la conservació de la natura. La fusta de les caixes niu la comprem a AMISOL, i l’associació GiGa s’ha unit a fer caixes niu. Així, donem una importància social a la conservació de la natura.

Quins resultats destacables heu obtingut amb la Xarxa de Seguiment de la Biodiversitat del Solsonès?

Tenim taules amb hàbitats i espècies de flora i fauna d’interès per al seguiment i estudi. Cada any decidim quines espècies seguirem, com el mussol pirinenc o el liró. També fem seguiment d’hàbitats com les teixedes. Amb l’ajuda del Consell, hem pogut treballar en el seguiment del gat fer a Lladurs i Odèn, on hem localitzat molts gats fers. Intentem mantenir els hàbitats i ajudar les espècies en retrocés.

Quina és la importància de la cartografia d’àrees d’interès de conservació comarcal?

L’any passat vam crear una eina en forma de mapa, disponible a Instamap, que cartografia totes les àrees d’interès de conservació de la comarca. Aquesta eina proporciona informació sobre la prioritat de conservació de cada zona, ajudant tècnics i administracions a prendre decisions informades. Hem presentat aquest mapa al Consell Comarcal i als ajuntaments, i estem pendents de presentar-lo als agents rurals i altres gestors del territori.

Com valoreu la iniciativa del Consell Comarcal del Solsonès d’adherir-se a la campanya de la Xarxa per a la Conservació de la Natura?

És una iniciativa molt positiva. Estem treballant perquè més ajuntaments aportin el seu 0,5% a la conservació, potenciant els esforços de preservació de la natura en tota la comarca. Estem pendents de reunir-nos amb els ajuntaments de Solsona, Olius i Torà.

Quins són els vostres objectius a curt i llarg termini per a la conservació del medi a la comarca?

Volem establir una línia de treball fixa amb un pressupost adequat per a la conservació dels espais naturals, amb col·laboracions estables amb l’Escola Agrària i altres entitats. Animem a tothom a unir-se a nosaltres com a voluntaris per contribuir a aquests esforços.