Venç el termini de compra del terreny on el Consell Comarcal del Solsonès volia edificar el nou Centre Sanitari

El termini per formalitzar la compra per part del Consell Comarcal del Solsonès dels terrenys de Ca l’Alemà per construir-hi el futur Centre Sanitari ha vençut. Com va confirmar el president del consell, Benjamí Puig, durant la passada sessió plenària, es va firmar un document juntament amb la propietat per deixar per escrit el compromís de compra del solar, però a causa del seu venciment ja no hi ha cap vinculació documental que garanteixi que s’hagi de tirar endavant la seva adquisició. D’altra banda, el traspàs dels serveis del centre sanitari al departament de Salut no avancen i la comissió que l’ha de tirar endavant encara no s’ha reunit per primer cop.

En aquests moments, el procés de la compra del solar de Ca l’Alemà es troba «parat», com va sentenciar Puig. Per un costat, a causa del venciment del document de compromís firmat per ambdues parts, però també perquè el Consell Comarcal es troba a l’espera que es presentin una sèrie d’informes, com del departament d’Urbanisme, que constatin que el terreny compta amb les qualificacions necessàries per executar-hi les obres.

El solar que es volia adquirir està situat en una zona propera a l’actual centre sanitari, però no compta amb la qualificació de zona urbana, necessària per poder-hi edificar el nou equipament. Així doncs, un cop s’hagués aprovat la idoneïtat del terreny, l’Ajuntament de Solsona hauria d’adequar la finca a la normativa urbanística, si fos necessari, modificant el pla d’ordenació urbanística municipal (POUM). Benjamí Puig va destacar que aquest és l’espai «més idoni» per a construir-hi el nou centre sanitari, pel fet que continuaria situat a Solsona. El venciment del document, però, podria suposar haver de començar aquest procés de zero i ubicar el centre de salut en una altra zona.

Una altra de les qüestions que es troba estancada és el traspàs dels serveis mèdics del Centre Sanitari del Solsonès al departament de Salut i, en aquests moments, CatSalut està estudiant els informes i documents que va sol·licitar a l’organisme comarcal. Benjamí Puig va reconèixer la lentitud del procés i va afegir que, en part, ha estat agreujada pel fet que el govern central està en funcions. Tot i això, preguntat pels partits de l’oposició, va assegurar que la comissió conformada per representants del consell, del departament i del Centre Sanitari, entre d’altres, encara no s’ha reunit per primera vegada, quan es va anunciar que es crearia l’any 2021.

Marc Barbens, dels Independents, va traslladar a Regió7 la seva «desconfiança en el procés», ja que temen que es poden perdre serveis que ofereix l’actual Centre Sanitari; «volem conèixer la lletra petita» . També va destacar la manca de proactivitat a l’hora d’avançar en aquesta gestió, pel fet que la comissió encara no s’ha reunit cap vegada.

A banda, va afegir que les informacions referent a aquestes dues qüestions del Centre Sanitari surten «amb comptagotes» i que els genera un sentiment d’incertesa sobre les condicions amb què comptarà el futur equipament.