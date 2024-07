El Centre Sanitari del Solsonès ofereix un nou taller d'ajuda mútua pel benestar emocional

El Centre Sanitari del Solsonès ha impartit, aquest dimarts, un nou taller de benestar emocional. Les sessions es duran a terme cada dimarts del mes, oferint una varietat d'activitats dissenyades per millorar la salut mental i física dels participants.

Els diferents tallers inclouen una sèrie de pràctiques com la respiració conscient, l'aromateràpia, l'activació del cos, la tècnica de Qi Qong (tai-xi), el ball terapèutic i la meditació. Aquestes activitats estan pensades per ajudar els participants a trobar un equilibri emocional i físic, així com per fomentar la relaxació i el benestar general.

La d’aquest dimarts és la segona sessió que programa el Centre Sanitari del Solsonès al Casal Cívic Xavier Jounou. Les properes tindran lloc els dies 23 i 30 de juliol, de les deu a les onze del matí. Aquestes sessions estan coordinades per la psicòloga referent de benestar comunitari del Centre Sanitari del Solsonès, Núria Sánchez Cots.

El taller està obert a les persones amb símptomes d’ansietat, depressió, fibromiàlgia i fatiga crònica, i a totes les persones interessades. Aquesta és una oportunitat única per aprendre noves maneres de cuidar-se a un mateix.