Els incendis forestals en zones fluvials afecten l'estat de l'aigua potable i la pesca

Els incendis forestals i les cremes prescrites en ecosistemes fluvials poden provocar efectes dràstics pel que fa a la biodiversitat d'aquestes zones, arribant a reduir significativament la vida aquàtica i la vegetació, però també afectant l'estat de l'aigua potable, un efecte especialment advers en l'actual context de sequera. Aquestes són les conclusions d'un estudi que ha emprès un grup de recerca del Centre de Ciència i Tecnologia de Catalunya (CTFC), amb la finalitat de profunditzar en les conseqüències que tenen els focs en zones de ribera, un camp poc explorat en l'àmbit de la investigació.

Durant els darrers anys, l'increment progressiu de les temperatures ha suposat també un increment dels incendis forestals. Bona part de les recerques d'aquest camp estan centrades en l'impacte que tenen en ecosistemes terrestres, mentre que els que tenen lloc en zones fluvials no compten amb tanta bibliografia. Aquests medis també es veuen afectats en gran manera pels focs, sobretot per la «biodiversitat desproporcionadament alta» que alberguen i els serveis essencials que presten com portar aigua a embassaments i reserves i l'activitat de pesca. Com detalla Maitane Erdozain, investigadora postdoctoral i primera autora del treball, aquests espais «s'estan degradant a un ritme alarmant».

La revisió, centrada especialment en petits rierols de Nord-amèrica i boscos temperats perennifolis, revela que les respostes biològiques d'aquests medis davant d'incendis varien segons l'estat de sequera o humitat en què es troba l'indret, el temps transcorregut entre el foc i el mostreig i si els boscos riberencs van cremar o no. Els efectes més dràstics que es van registrar són les afectacions en la vida aquàtica, la disminució en la densitat de peixos i els canvis en les comunitats d'insectes aquàtics. La majoria dels indicadors biològics, però, es van recuperar en un termini d'entre 5 i 10 anys.

Promoure la investigació

«Comprendre com afecten els focs a aquests ecosistemes és crucial per desenvolupar estratègies de gestió d'incendis i conques hidrogràfiques que protegeixin la biodiversitat i garanteixin la prestació continuada de serveis ecosistèmics» com per exemple d'aigua potable, segons Erdozain. Així doncs, els investigadors recomanen incorporar nous indicadors funcionals als estudis, com ampliar la recerca a regions o biomes poc explorats o aplicar dissenys d’estudi de control pre i post impacte dels focs per distingir els seus efectes depenent de les variacions naturals de cada entorn.

A més, l'estudi posa en relleu la necessitat de realitzar estudis centrats en els efectes de les cremes prescrites, una pràctica de gestió forestal que pretén reduir el risc d'incendis forestals i que s'està practicant amb major mesura darrerament. Està demostrat que aquesta estratègia té un impacte mínim en ecosistemes de rieres, però també és una àrea en què cal aprofundir, segons els impulsors del projecte.

Aquest treball, finançat a través del projecte FIRE-ADAPT en el marc del programa Marie Skłodowska-Curie Actions Staff Exchanges 2021, dins del programa de finançament Horizon Europe, aconsegueix «unificar i sintetitzar el coneixement científic sobre l'impacte del foc en la biodiversitat i serveis ecosistèmics dels ecosistemes fluvials i, per tant, es relaciona directament amb els debats globals sobre els incendis forestals, la gestió forestal i l'aigua en el context del canvi global», com resumeix Sergio de Miguel, coordinador de l'estudi i responsable del grup de Recerca Global en Ecosistemes Forestals del CTFC.