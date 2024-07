Troben roba i objectes personals dels presos que van construir la carretera de Coll de Jou

Els joves d'Odèn que participen en el camp de treball de l'estudi que confirma l'ús de treballs forçats en la carretera de Coll de Jou a Pont d'Espia (L-401) entre els anys 1941 i 1954 han trobat roba i algun objecte personal dels mateixos presos republicans. La troballa s’emmarca dins la segona fase de la investigació, que té com a objectiu principal visibilitzar l’actuació dels batallons de treballadors i les colònies penitenciàries en la construcció de la carretera.

El camp de treball es va iniciar el dimecres de la setmana passada i acabarà la setmana vinent. El grup de participants, conformat sobretot per joves d’Odèn, està duent a terme tasques de neteja, condicionament i senyalització dels espais històrics relacionats amb la construcció de la carretera que, després d’una setmana de feina, ja els ha permès trobar elements de valor.

A la carretera L-401, com revela l’estudi, hi va haver fins a 500 treballadors que actuaven forçadament i va ser construïda com a pista militar de defensa de cara a una possible invasió militar. Aquesta iniciativa pretén preservar la memòria històrica de la infraestructura i difondre els coneixements a la població.

El camp de treball, subvencionat pel departament de Drets Socials, Memorial Democràtic i Institut d’Estudis Ilerdencs, busca especialment involucrar els joves en aquesta activitat, oferint-los una experiència educativa que fomenti valors com el respecte, la pau i la convivència.