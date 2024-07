La colla gegantera del Carnaval de Solsona celebra el seu 25è aniversari amb l'estrena d'una exposició

Vint-i-cinc anys fent ballar els gegants del Carnaval de Solsona. Aquesta és la fita que enguany han assolit els membres de la colla gegantera de la tradicional festivitat. Per commemorar el quart de segle des de la fundació de l'agrupació aquest divendres estrenen una nova exposició que recull la seva trajectòria, tot fent un repàs des dels inicis fins a l'actualitat. L'aniversari també coincidirà amb la 13a Trobada de Gegants, que comptarà amb diverses colles geganteres convidades i una taula rodona en què es debatrà sobre el fet geganter i les implicacions de les seves sortides a altres municipis i celebracions.

L’estrena de l’exposició commemorativa dels 25 anys de l’entitat serà un dels plats forts de les jornades. L’exhibició mostrarà un recull de la història del grup a través d’imatges representatives de moments destacats que ha viscut. A més, com van destacar a Laia Martínez i Ricard Llutart, presidents de la colla gegantera, s’hi podran «descobrir curiositats i diverses anècdotes» del tot sorprenents. Entre elles, com van detallar a Regió7, s’hi troben les imatges de quan l’agrupació va fer ballar els gegants del Carnaval al Japó o quan van rebre un Rècord Guinness per organitzar la trobada amb més gegants, en què a Solsona es van reunir més de 200 colles. A més, volen «que tots els membres de l’entitat es puguin trobar en el recull de fotografies i que es reconeguin», van detallar.

Abans de la inauguració del recull fotogràfic, però, hi ha programada una taula rodona que porta per nom «Les sortides dels gegants: difusió o deslocalització?». Durant l'acte, s’aprofundirà en el fet que alguns gegants tenen costum de fer sortides a altres municipis i festivitats i també ballen al municipi que pertanyen, mentre que d’altres només dansen a casa. El debat pretén aprofundir en els protocols que regeixen cadascuna d’aquestes inclinacions i els motius que hi ha al darrere. La xerrada estarà encapçalada per Amadeu Carbó, folklorista i escriptor, Albert Rumbo, geganter, historiador, arxiver i exgerent del Patronat de la Patum de Berga i Nil Rider, historiador i fester, i tindrà lloc el pròxim divendres 19 de juliol a dos quarts de set de la tarda al Consell Comarcal el Solsonès.

Gran poder de convocatòria

La celebració del 25è aniversari coincidirà amb la tradicional Trobada de Gegants de Solsona, que enguany arriba a la seva tretzena edició, tornarà a ser un punt de trobada entre diferents figures d’imatgeria festiva i colles a la capital del Solsonès. Aquest any, comptant la del Carnaval de Solsona, seran dotzeles agrupacions geganteres que es reuniran a la trobada, «una xifra destacablement superior a la d’anys anteriors amb motiu de l’aniversari», com van assenyalar els presidents. Tots plegats faran dansar els gegants pels carrers i places del nucli antic de la ciutat a partir de les sis de la tarda d’aquest dissabte dia 20 de juny i, pròximament, tindran lloc els tradicionals ballets i l’entrega de records a la plaça Major.

Enguany, el Gegant Boig, la Geganta Boja, la Geganteta i el Mocós estaran acompanyats d’altres figures de nou municipis catalans i un de basc. Així doncs, es desplaçaran fins a Solsona els gegants de Calella, els del carrer de la Riera de Vic, de la Vila de Gràcia de Barcelona, dels gegants Negres, Vitxets i Japonesos de Reus i els de Bergara (Guipúscoa). A més també hi seran el Bou Brufat de Santpedor, l’Àliga de Girona, el Lleó de Sabadell, la Mulassa de Montblanc, la Víbria de Barcelona i el Drac de la Geltrú.

«La idea era agrupar gegants que siguin ben diferents entre ells, per mostrar la pluralitat que hi ha en aquest món», d’aquí la gran presència de bèsties. De la mateixa manera, els presidents consideren que convidar una colla gegantera basca aporta un valor afegit a la trobada i, alhora, completa la seva riquesa cultural.