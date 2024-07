Riner enllesteix el nou espai museogràfic dedicat a les abelles de la Casa Gran del Miracle

El nou espai museogràfic dedicat a les abelles que, a partir d'ara, acollirà la Casa Gran del Miracle de Riner ja està enllestit i serà inaugurat aquest dissabte. Aquest és el resultat del projecte que porta per nom 'Apiària, l'alberg de les abelles de Catalunya', que exercirà com un espai formatiu i divulgatiu sobre aquests insectes que tenen una estreta vinculació amb la tradició del municipi del Solsonès. L'acte d'inauguració estarà encapçalat pel president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. La implementació d’aquest nou espai, a més, ha anat acompanyada d’una reforma de la mateixa Casa Gran del Miracle.

El nou espai mostrarà «d'una forma lúdica i visual la gran importància que tenen les abelles en el medi ambient» i donarà a conèixer el projecte Redicat, en què participa el municipi des de l'any passat, com apunta l'alcalde de Riner, Joan Solà. Es tracta d'una iniciativa centrada en la recuperació i protecció de les abelles a partir de traslladar-les d'entorns urbans, on poden causar problemes, a medis rurals. Aquesta acció afavoreix que puguin pol·linitzar el territori, produeixin mel i, alhora, garanteixin un cert equilibri dins l'ecosistema. Durant el primer trasllat es va portar un rusc de Viladecans a Riner, un procés que va ser supervisat pelsmembres de l'Associació d'Amics de les Abelles.

Panells informatius sobre l'apicultura / Ajuntament de Riner

Així doncs, l'espai museogràfic que s'inclou a la Casa Gran del Miracle és el resultat d'aquest projecte que, a banda de fomentar el coneixement sobre les abelles als seus visitants, deixarà palès del compromís del municipi en conservar i mantenir viva la tradició de l'apicultura tan arrelada al territori.

Històricament, com assenyala Solà, bona part de les masies del municipi de Riner solien tenir les seves pròpies arnes per a abelles amb les quals produïen mel que utilitzaven per a l'autoconsum. Actualment, aquesta pràctica no segueix estant a l'ordre del dia de la mateixa manera, però el pas dels anys no ha aconseguit trencar l'estreta relació entre aquests insectes pol·linitzadors i els habitants de la localitat, reeixida també per l'anual Fira de la Mel.

Material que s'utilitza en l'apicultura exposat / Ajuntament de Riner

El projecte Apiària acompanyarà a partir d'ara l'Espai Natura, una altra estança museística que es troba a la segona planta de la Casa Gran. Aquesta aporta informació divulgativa sobre els espais naturals que hi ha al Solsonès, la seva fauna i flora i conté una àmplia col·lecció de coleòpters (escarabats) atrapats durant els anys setanta i que va ser aportada per un veí del municipi. Unes iniciatives que donen sentit al lema «El Miracle és patrimoni, cultura i natura».

Restauració de la Casa Gran

«Amb cada nou espai al qual donem vida dins la Casa Gran del Miracle es restauren les seves estances per consolidar-les; és un doble projecte», com explica l'alcalde de Riner. L'habilitació del projecte Apiaria ha anat acompanyada de la reparació de les bigues de fusta de l'espai, com també de la consolidació i restauració de part dels sostres de la segona i tercera planta, unes actuacions que «eren necessàries». A més, es va aprofitar la intervenció per a restaurar i posar en valor uns entrebigats emmotllats històrics de guix, que podran ser visitables. Aquestes estructures podrien datar dels segles XVI-XVII i recorden els que s’elaboraven en l'època del Renaixement a Itàlia.

El pressupost de la intervenció ha estat de 285.330 €, que van ser aportats en la seva major part pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per fons de la Unió Europea (projecte Leader) i per la Diputació de Lleida.