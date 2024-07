Llobera tanca els contenidors de l’Hostal del Boix per evitar abocaments descontrolats

L'Ajuntament de Llobera ha optat per tancar els contenidors de davant l'Hostal del Boix mitjançant cadenes situades en els dos accessos que porten a aquest punt del municipi. L'actuació ha estat impulsada pels reiterats abocaments descontrolats de deixalles, però també de mobles, rodes i runa que ha tingut lloc en els darrers mesos. Segons han detallat fonts del consistori, la decisió ha estat consensuada amb els habitants de la zona. A partir d'ara, per tant, la circulació en aquest tram quedarà restringida i només hi podrà accedir el veïnat i els serveis de recollida de residus.

El govern local de Llobera ha remarcat que amb aquesta mesura esperen posar punt final als abocaments incontrolats d’escombraries, uns actes incívics que «degraden l’entorn, contaminen i fan augmentar els costos de la taxa de gestió de residus» del municipi. En cas que se segueixin produint abocaments el consistori no dubtarà en «prendre noves mesures» al respecte.

Els contenidors de l’Hostal del boix, segons han detallat fonts de l’Ajuntament de Llobera, són d’ús exclusiu dels veïns de les cases properes dels municipis de Llobera, Olius i Riner. A partir d’ara, amb la instal·lació de les cadenes, només els habitants d’aquestes tres localitats hi tindran l’accés permès. A més, el consistori ha aprofitat que està prohibit «dipositar escombraries fora dels respectius contenidors», de la mateixa manera que sempre cal «separar correctament el paper, els envasos, el vidre i el rebuig» per fomentar el reciclatge.

L’Hostal del Boix és una masia que es troba al terme municipal de Llobera (Solsonès) i antigament havia estat un hostal, original del segle XVI. Està situat just al costat del camí ral que connectava Solsona amb Cervera.