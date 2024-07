Els geganters del Carnaval de Solsona reviuen els seus 25 anys d'història

Amb els 25 anys que ha complert enguany la colla gegantera del Carnaval de Solsona, l’agrupació ha assolit fites com fer ballar els seus gegants en l’Exposició Universal que va tenir lloc al Japó l’any 2005 o com aconseguir un Rècord Guinness per organitzar la trobada de gegants més gran fins al moment. Aquestes només són dues de les infinites experiències que han estat recollides en una exposició que l’entitat ha organitzat en motiu del seu 25è aniversari. Més d’una cinquantena de solsonins de totes les edats van visitar la galeria la tarda d’ahir per rememorar la història de la colla gegantera que omple de vida cada carnaval de la ciutat.

En forma de línia del temps, l’exposició compleix la seva funció de fer un recorregut en la història de l’entitat, passant pels primers Carnavals que van començar a estar al darrere dels gegants com a agrupació, les abundants sortides que han fet arreu del territori català, però també en l’àmbit nacional i internacional i destacant, sobretot, dues fites dignes de ser recordades: quan la colla gegantera va participar en l’Exposició Universal d’Aichi (Japó) el 2005 i quan van aconseguir un Rècord Guinness per organitzar la trobada de gegants més gran, en què Solsona va rebre un total de 215 gegants de 88 colles diferents, el juliol de 2003.

Certificat del Rècord Guinness disposat a l'exposició / Xavi Moraleda

El geganter de la colla solsonina i membre de la seva primera junta, Oscar Vitutia, encara recorda quan des de la Generalitat els van proposar participar en el certamen de caràcter mundial que tenia lloc al Japó per representar la tradició gegantera a Catalunya. «Dos mesos abans vam haver d’enviar els Gegants Bojos dins unes grans caixes perquè havien de ser transportats dins les bodegues d’un vaixell», va explicar Vitutia. Un cop al pavelló del certamen, feien ballar els gegants amb la característica cançó del Bufi, un cop al matí i un altre a la tarda durant dues setmanes.

Records de quan la colla va participar en l’Exposició Universal del Japó / Xavi Moraleda

Encara que la colla gegantera del Carnaval de Solsona es va fundar l’any 1999, els Gegants Bojos van ser creats entre els 1978 i 1982, obra del mestre Manel Casserras. Com va assenyalar Pere Obiols, president de la primera junta de l’agrupació, durant l’inauguració de l’exposició, l’entitat va néixer perquè els gegants i els balladors «necessitaven una entitat al darrere», ja que els finals dels anys 90 «no era el millor moment a nivell folklòric» i tot i això hi «van apostar conjuntament», va concloure.

Els actuals presidents de l’entitat són la Laia Martínez i en Ricard Llutart, dos joves solsonins vinculats a aquesta manifestació de cultura popular. Vitutia, en veure el jovent que forma part del grup activament va afegir que «és molt maco que les noves generacions segueixin la tradició», garantint que els 25 anys en siguin molts més.

L’estrena de l’exposició va ser precedida d’una taula rodona i tant Martínez com Llutart van celebrar que la jornada fos «un èxit».