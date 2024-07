El compromís de Riner amb el benestar de les abelles es materialitza al Miracle

La Casa Gran del Miracle ahir va obrir al públic el seu nou espai museístic destinat a donar a conèixer l’estreta vinculació entre el municipi de Riner i les abelles, com també el projecte Redicat, en què ha estat participant des del 2019 per garantir la supervivència d’aquests insectes essencials al medi ambient. A l’acte d’inauguració hi va assistir el president del Parlament, Josep Rull, qui va destacar la importància de la iniciativa, apuntant que «en els darrers 25 anys Catalunya ha perdut un 25% de la seva biodiversitat» i, en especial, insectes.

Rull va anotar, referint-se tant a la iniciativa ‘Apiària, l’alberg de les abelles de Catalunya’ com a la Casa Gran, que «amb aquest projecte Riner té una responsabilitat afegida: preservar un patrimoni excepcional per al conjunt de la nació». El president del Parlament va incidir també en el vessant mediambiental, recordant que «el 35% dels conreus de tot el món tenen una vinculació directa amb les abelles». També va afegir que en el futur de Catalunya pesen aspectes materials, com la conservació de patrimoni com el Santuari del Miracle, i aspectes immaterials, com el fet de «deixar als nostres fills un país viable».

L’exposició, a través de panells explicatius distribuïts en quatre sales, constitueix un complet recorregut per la tradició apicultora de Riner, mostrant materials i eines que se solien utilitzar als anys 40, i productes resultants com la mel, cera, pol·len o pròpoli. La galeria, però, també profunditza en la importància que tenen les abelles com a pol·linitzadors silvestres dels ecosistemes i en el fet que es troben en perill d’extinció des de l’any 2007.

Una de les parts més importants de l’exhibició, i que ha estat el principal motor per a crear-la, és on es detalla el projecte Redicat, que té com a base la recuperació i protecció de l’abella a Catalunya. A través d’aquesta iniciativa els municipis de Viladecans (Baix Llobregat) i Riner van ajuntar forces, duent a terme un trasllat de caixes niu amb abelles d’un municipi a l’altre. Així doncs, aquests insectes, que en l’entorn urbà causen problemes pels seus veïns en assentar-se en zones properes on viuen, són portats a municipis rurals on poden complir la seva funció de pol·linitzar el medi ambient i ocupar el seu corresponent lloc dins la cadena tròfica.

Des de fa dècades les vides dels veïns de Riner han estat connectades amb les abelles, ja que cada masia solia tenir les seves arnes per a abelles, amb què obtenien mel per a l’autoconsum. La tradició de l’apicultura s’ha mantingut viva amb el pas dels anys al municipi del Solsonès, un llegat que es reivindica anualment amb la Fira de la Mel des de fa una dècada.

L’alcalde Riner, Joan Solà, va remarcar el valor d’aquest projecte, que «reforça la nostra vinculació amb el món de les abelles i de la mel» i «contribueix també a recuperar i condicionar un edifici de gran valor històric i monumental com és la Casa Gran». I és que la creació de l’espai Apiària ha anat acompanyada també d’una àmplia reforma de l’estructura de l’edifici.

Les intervencions que s’han dut a terme han estat la reparació de les bigues de fusta de l’espai, com també de la consolidació i restauració de part dels sostres de la segona i tercera planta. A més, es va aprofitar la intervenció per a restaurar uns entrebigats emmotllats històrics de guix, que podran ser visitables. Les estructures podrien datar dels segles XVI-XVII i semblants els de l’època del Renaixement a Itàlia. El pressupost total del projecte Apiària va ser de 285.330 euros, finançats pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per fons de la Unió Europea (projecte Leader) i per la Diputació de Lleida.