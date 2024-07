La visita nocturna 'Carnaval de Solsona: L’inici de tot' aterra a la ciutat aquest dijous

Després de celebrar els 10 anys de visites nocturnes en mans de Solsona Experience amb una visita especial que van poder gaudir unes 300 persones, el Carnaval de Solsona és el fil conductor de la visita nocturna del 2024. Les representacions tindran com a punt d’inici el Lo Cal Boig, l’espai on es guarden els gegants de la festa.

La visita nocturna es podrà gaudir cada dijous i divendres a les 21:00 h a partir del 25 de juliol i fins al 30 d’agost i les entrades ja estan a la venda a través de la plataforma entradessolsones.com.

Carnaval de Solsona: L’inici de tot

El Carnaval de Solsona no sempre ha estat tal com el coneixem avui en dia. Documentat per primera vegada l’any 1592, les històries que l’han envoltat fins a arribar a l’actualitat són moltes i sovint desconegudes.

Des de les primeres celebracions del segle XVI fins a l’actualitat passant pels carnavals de la República i la recuperació l’any 1971, les visites nocturnes d’aquest 2024 permetran veure i viure el Carnaval de Solsona d’una manera completament diferent.

Més enllà de la frenètica bogeria que la festa adquireix al febrer, aquesta visita teatralitzada posarà èmfasi en els orígens del Carnaval a través dels seus protagonistes i amb la diversió i amenitat que caracteritza Solsona Experience.