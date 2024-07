El Barri de les Lletres i la Música de Solsona creix amb una vintena de convocatòries durant mig agost

Durant la primera quinzena d’agost, torna a Solsona el Barri de les Lletres i la Música, fruit de l’aliança entre artistes, cultura, petit comerç i producte local. A fi de dinamitzar l’ambient al carrer i fomentar la concurrència als establiments, la cinquena edició del certamen creix en nombre de convocatòries i proposa deu actuacions musicals i nou tastets literaris i de producte, tots gratuïts.

Entre el primer i el 14 d’agost, a Solsona es respirarà cultura al carrer i a les botigues pràcticament cada dia –llevat dels diumenges i dilluns. Els matins s’oferiran actuacions musicals d’artistes solsonins o vinculats a la ciutat a dos quarts de dotze, mentre que a les tardes, en diferents horaris, serà el torn dels tastets en ruta a diferents establiments amb amfitriones literàries. Ho organitzen, un any més, l’Agència de Desenvolupament Local i l’Ajuntament de Solsona amb la col·laboració de la Unió de Botiguers i Comerciants, l’Associació Empreses Solsonès, Volem Feina i la Biblioteca Carles Morató.

Talent local

Continua l’aposta del Barri de les Lletres i la Música per donar a conèixer el talent local. En la majoria de casos, actuaran formacions creades ad hoc. El duet Soul Zone, format per Joana Torelló i Miquel Riu, actuarà el primer d’agost al portal del Castell amb versions de jazz i soul. Dins el mateix gènere es mouen Timpani Moussaka, amb Arnau i Quirze Abella i Marc Montraveta, el dia 2 a la plaça de Sant Isidre, i la fusió que proposa Roger Félez Trio, vinculat a la cuitat, el dia 3 a l’avinguda del Pont.

La solsonina Júlia Xandri actuarà amb el Trio Sallent, de veu, flauta travessera i piano, el dia 6 al passeig del Pare Claret. Montserrat Isanta Duo oferirà Cançó francesa i italiana el dimecres 7 en un recollit racó de la plaça de Sant Joan. Al portal del Castell, Júlia Sala i Anna Angrill s’uneixen amb el nom de Les dues per cantar i recitar el dia 8 sota el títol El primer ruixat. L’endemà, 9 d’agost, serà el torn del trio nascut per a l’ocasió Bandtard, format per Jofre Ariza, Marc Marbà i Lleïr Albets, amb versions que recopilaran diversos estils musicals a la plaça de Sant Isidre.

El dia 10 el cantautor barceloní Willio actuarà amb banda a l’avinguda del Pont amb un espectacle de repertori propi titulat Pensaments sota el sol. Al passeig del Pare Claret el dia 13 es podrà escoltar la veu de la soprano solsonina Kiani Vilar al Vermut de taronja amb xocolata. Finalment, el trio de flabiols format per Albert Fontelles, Denis Rojo i Pau Barniol interpretaran obres de Quantz, Molina, Britten, Ventosa i León, entre d’altres, el dia 14 a la plaça de Sant Joan.

26 punts amb lectures i producte

El pilar musical del Barri de les Lletres i la Música de Solsona es complementa amb el literari i de tast de producte local a partir de rutes proposades en 26 botigues i locals conduïdes per amfitrions que recomanen lectures –enguany, gairebé totes són dones.

Els tastos, per als quals cal reservar plaça a Entradessolsones.com, arrencaran també el primer d’agost. El primer serà a les sis de la tarda a Molsa Toleràncies amb la il·lustradora surienca Coaner Codina, que presentarà el conte Un talp als Jocs Olímpics (2024), amb text de Martí Gironell. L’endemà, dia 2, a les quatre, Montse Rodon, d’Eco Plaers, parlarà a la seva botiga del llibre de Cori Calero Si el cel es tornés vermell. El canvi climàtic; l’agent turístic Carles Santana proposarà Roger Mas: la pell i l’os (2017), de Francesc Bombí-Vilaseca, al local de Què fer a Solsona, i la fisiosexòloga Marta Galobardes recomanarà el llibre de Mireia Grossmann El suelo pélvico al descubierto (2020) a la seva consulta.

El dia 6 a les sis de la tarda, l’estudiant de filologia catalana i anglesa Júlia Martí conduirà un tast sobre dones i territori a les sis de la tarda a partir de Ca la Carme, passant per La Vinícola i Carnisseria Teresa. Gemma Ruiz, Irene Solà i Maria Barbal seran les autores proposades. El tast de l’endemà, dia 7, a la mateixa hora, es titula Ments, veus, vides. La psicòloga Núria Becerra llegirà Lucia Berlin, Sylvia Plath i Carlota Gurb a Fruits Taribó, Torra Stil i Marc Ramonet.

La periodista Júlia Garcia se centrarà en l’escriptora belga Amélie Nothomb el dia 8 amb una ruta que començarà a les sis de la tarda a Opticàlia i que continuarà per Cal Molins i La Rectoria. L’endemà a les quatre, la llibretera Violeta Caballol convidarà a conèixer diversos títols de literatura infantil i juvenil a Mans i Mànigues, Maxi Kids i Tres Punts. L’escriptor Uriol Gilibets serà l’encarregat de conduir el Vermut de feres el dia 10 a les dotze del migdia amb inici a La Vermuteria, per continuar a Cal Davesas i Ca l’Ester. Serà prescriptor d'obres de Joan Barceló i Maria Josep Rosanas i la seva primera novel·la, Les feres (2024).

Amb una ruta que començarà a l’estació de servei Setelsis a les sis de la tarda, el dia 13 la filòloga Muntsa Muñoz proposarà un tastet de dones que escriuen. La seva selecció passa per obres de Regina Rodríguez, Gemma Ruiz i Sònia Lleonart a Harmedia (Espai Somnis), Tàndem i Crisami. Abans, però, l’escriptor d’Ogern Jordi Cardona compartirà amb el públic poemes del seu llibre Paraules d’amor (2002).

La darrera cita del Barri de les Lletres i la Música serà el dia 14 a les sis de la tarda. Al bar El Casal, Montse Bernaus i Marta Pampalona compartiran versos de Miquel Martí i Pol i una cançó de Joan Manuel Serrat amb llengua oral i llengua de signes. L’activitat continuarà a Cal Jhon i Òptica Roure de la mà de la bibliotecària Ester Barniol, un llibre de Nora Ephron i l’obra ¿Realidad o ficción? (2020), del solsoní Xavier Obiols Sánchez.

Els pregoners

Per anunciar les convocatòries d’aquest extens programa cultural, el tàndem format per Gil Pisa Cardona i Martí Santana Domínguez mantindrà viva la tradició del pregoner per carrers i places de la ciutat, les vigílies a les set del vespre. Tot el programa i altres informacions es podran consultar també al perfil d’Instagram @elbarrideleslletresilamusica.

Una de les novetats de la cinquena edició del Barri de les Lletres i la Música és la col·laboració amb la Fundació Volem Feina, que participarà en el muntatge de l’escenografia dels concerts amb accessoris i mobiliari que, per a qui li pugui interessar, posteriorment es podran comprar a les botigues de segona mà del grup. Igualment, la Biblioteca Carles Morató proposarà una selecció de llibres vinculats temàticament a cada actuació. Perquè aquest concorregut barri que s’habita a la capital del Solsonès a l’estiu també convida al fet que la cultura que es viu al carrer i al comerç acabi entrant a les llars