Retards en la negociació de compra del terreny on l'Ajuntament de Solsona vol fer la rotonda del Vinyet

Després de tres mesos la negociació entre l’Ajuntament de Solsona i la propietat dels terrenys on està projectada l’obra de la nova rotonda que es vol construir a l’altura de l’Escola El Vinyet continua oberta. Com va detallar el regidor d’Urbanisme, Joan Parcerisa, les dues parts es posen en contacte setmanalment per poder formalitzar el conveni, encara que va afegir que pensaven que ho tindrien enllestit abans. La Secretaria d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, per la seva banda, està estudiant els documents presentats pel consistori per aprovar el traspàs de la titularitat del primer tram de la carretera de la Llosa del Cavall (C-462z).

Les negociacions s'estan centrant, segons el regidor, en una primera part tècnica que està sent vehiculada per l'arquitecte municipal i el de la propietat del terreny i una segona que respon a una qüestió jurídica, gestionada pel secretari interventor i l'advocat dels propietaris.

En les darreres setmanes la Diputació de Lleida va fer l’exposició pública del projecte i, un cop s’acabi el termini per a presentar al·legacions, es procedirà a fer el projecte d’execució de les obres que fixarà les implementacions que es duran a terme i el temps que s’invertirà.

La rotonda, projectada fa gairebé tres anys, garantirà una millora en la seguretat viària d’aquest tram pròxim al centre escolar i l’actual cruïlla. Si s’aprova el traspàs de la titularitat, però, l’Ajuntament haurà d’assumir un cost de 800 euros anuals pel seu manteniment, com es va detallar en el ple d’aquest gener, en què es va aprovar formalitzar la petició a la Secretaria d’Infraestructures amb l’abstenció de Treballem per Solsona.

A més, es calcula que la inversió necessària per part de l’administració catalana serà d’uns 115.000 euros per al reasfaltatge, la construcció de drenatges laterals i la millora dels entroncaments, la senyalització i els talussos, entre d’altres.

