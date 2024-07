Les obres de millora i pacificació de la travessera del C-55 al Pi de Sant Just finalitzaran aquest octubre

La consellera de Territori, Ester Capella i Farré, ha visitat les obres de millora que el Departament està executant a la travessera de la C-55 al Pi de Sant Just, al terme municipal d’Olius (Solsonès) i que suposen una inversió de 900.000 euros. Aquests treballs permetran millorar la mobilitat i la seguretat en aquesta via, alhora que afavorir-ne la integració en l’entorn urbanitzat pel qual transcorre. Com ha detallat, les obres finalitzaran aquest mes d'octubre.

“Des del Govern transformem la xarxa viària amb una mirada integral, millorant la seguretat, adaptant-nos als entorns urbans i avançant alhora en aspectes estratègics com la descarbonització, la digitalització, l’adaptació i la resiliència”, ha ressaltat la consellera. Capella ha remarcat que aquestes obres “de transformació de la travessera” del Pi de Sant Just permetran guanyar en permeabilitat i en seguretat viària.

El Departament va iniciar el març passat les obres de millora de la travessera, que comportaran la construcció de dues rotondes, la millora del ferm en un tram d’1,5 quilòmetres de longitud i l’aplicació de mesures per a pacificar el trànsit i afavorir la mobilitat dels vianants a un costat i altre de la carretera. Es preveu que els treballs finalitzin l’octubre vinent.

Les dues rotondes es construeixen a partir del tancament de dues rotondes partides existents, separades per una distància de 700 metres. S’ubiquen a la cruïlla de la travessera amb els carrers de l’Estoret, de Riner, de Llobera, i de Sant Just de Joval i l’altra, en l’encreuament amb els carrers de Lladurs, de Castellar de la Ribera, i de Coll de Jou. L’obra reforma les rotondes partides existents en rotondes completes, cadascuna de 28 metres de diàmetre exterior.

A més de les noves rotondes i la millora del ferm de la travessera, ha remarcat altres actuacions en matèria de trànsit que s'han dut a terme al territori, com podrien ser la construcció de noves voreres i 11 nous passos per a vianants, la instal·lació de nou enllumenat de les rotondes, mesures de pacificació del trànsit mitjançant un nou separador de fluxos i instal·lació de radars pedagògics, la col·locació de nova senyalització vertical i horitzontal i l'arranjament de les parades de bus.