Amnistiats els quatre investigats pel boicot a la Vuelta al Solsonès

Un jutge ha amnistiat els quatre membres dels CDR de Vic (Osona) investigats per presumptament intentar boicotejar La Vuelta ciclista a Espanya de l'any passat al seu pas pel Solsonès, per a la qual cosa havien preparat dos bidons per vessar a la carretera 400 litres d'un líquid lliscant oliós.

En una interlocutòria, a la qual ha tingut accés EFE, el jutjat de primera instància i instrucció de Solsona ha acordat l'arxiu de les diligències, en concloure que no s'aprecia cap causa perquè no se'ls pugui aplicar l'amnistia als quatre investigats, tots integrants dels Comitès de Defensa de la República (CDR) de Vic (Osona).

Segons el jutge, els investigats tenien la intenció d'activar un mecanisme per control remot per abocar els 400 litres d'oli a la carretera el 28 d'agost de 2023, per interrompre l'etapa de la Volta que aquell dia transcorria entre les localitats de Súria (Bages) i Arinsal (Andorra), i cridar així l'atenció i manifestar el suport a la independència de Catalunya.

No obstant, el magistrat recorda que el mecanisme -consistent en un tub de PVC connectat als dos bidons, amb 200 litres cadascun de la substància lliscant oliosa- va ser descobert per la policia tres dies abans, el 25 d'agost, i que per tant no va poder ser activat ni es va abocar la substància per impedir el pas dels ciclistes.

Els quatre investigats, representats pel col·lectiu Alerta Solidària, van sol·licitar l'amnistia, mentre que la Fiscalia no es va oposar que se'ls apliqués la llei de l'oblit en aquesta causa, oberta pels delictes de desordres públics, contra la seguretat viària i pertinença a grup criminal.

Malgrat que la Fiscalia atribuïa als investigats aquests delictes en grau de temptativa, el jutjat va discrepar del ministeri públic en considerar que es tractaria d'actes preparatoris i que no es va arribar ni tan sols a iniciar l'execució del delicte.

Els quatre integrants dels CDR a Vic van ser detinguts per la Policia Nacional acusats d'amagar els bidons amb l'oli i construir un dispositiu d'activació amb una electrovàlvula i un temporitzador, que estava amagat entre la vegetació, per vessar el contingut i boicotejar el pas de la Volta a Catalunya.

A més, segons la Policia, havien col·locat una mànega per abocar el líquid, que s'estenia de forma oculta fins a la carretera per on havia de passar el gran grup de la Volta ciclista 2023, en concret a l'entrada d'un túnel de la C-55, a Santa Susanna de Riner (Solsonès).

Després de la seva detenció, el jutge va ordenar la llibertat provisional dels quatre CDR, encara que els va imposar com a mesura cautelar la prohibició d'acostar-se a un mínim de 500 metres de les etapes de la Volta ciclista.

En un comunicat, Alerta Solidària ha denunciat avui que aquest cas va sorgir de l'"espionatge" a què són sotmesos "encara avui" els CDR i ha lamentat que la seva detenció comportés el registre dels seus domicilis a altes hores de la matinada.