El conseller d'Interior inaugura les quatre noves àrees de descans de Guixers

El municipi de Guixers ja compta amb les quatre noves àrees de descans habilitades al llarg de la carretera LV-4241 per una millora en la seguretat viària i la reducció de la sinistralitat a la zona. En alguns trams de la carretera, a causa de l'aparcament de vehicles en aquests trams propers a zones de bany no autoritzats, han hagut de lamentar algunes víctimes mortals en els darrers anys, un dels principals motius pels quals es va promoure l'actuació. Les quatre noves àrees han estat inaugurades aquest migdia amb presència del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena i Garcia, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, la delegada de la Generalitat a la Catalunya Central, Montse Barniol i l'alcalde del municipi, Jordi Selga.

Els quatre punts on s'ha intervingut eren «zones conflictives», com ha destacat el batlle de Guixers, en què «des de fa dos anys afortunadament hi ha hagut poca sinistralitat, però que hi ha hagut diversos morts a la carretera, sobretot motoristes, i altres accidents de trànsit importants». Abans de les obres eren zones rústiques i de descampat on els vehicles aparcaven «com podien», moltes vegades obstaculitzant la circulació. Les noves àrees de descans garantiran que hi hagi espais habilitats per a l'estacionament de turismes - també per a minusvàlids -, motos i bicicletes.

Aquesta problemàtica va néixer l'estiu del 2020 quan després del confinament de la Covid-19 «moltes persones van començar a visitar municipis rurals, pel fet que s'entenia que eren llocs més segurs» i on hi havia menys probabilitat de contagiar-se, com ha apuntat Selga. Sobretot els entorns propers a zones de bany es van començar a massificar i «es van acabar desbordant». Els consegüents actes incívics, com aparcar en zones on no està permès, van acabar per causar un gran nombre d'incidents que van portar a l'alcalde de Guixers a prendre mesures com la inaugurada avui.

Les obres han estat subvencionades per una línia d'ajuts del Departament d'Interior destinats a la pacificació de vies urbanes per un import total de 99.367,24 euros, els quals han cobert tots els costos. El conseller d'aquesta àrea, Joan Ignasi Elena, ha remarcat la importància d'aquestes intervencions, ja que «si arreglem aquests espais, estem evitant molts accidents de trànsit». A més, ha destacat que a l'hora d'atorgar els ajuts s'han «prioritzat les obres en municipis petits, que són aquests als que els hi costa més fer operacions» d'aquesta mena a causa de la manca de recursos.

Selga, per la seva banda, ha agrait el fet d'haver rebut aquesta subvenció i ha clamat que «avui és un dia important a Guixers». «Actualment el municipi té 134 habitants, 67,5 km², no compta amb cap escola, brigada municipal, dispensari mèdic, benzinera ni botigues» i, tot i això, ha estat possible dur a terme les obres de les quatre àrees de parada.