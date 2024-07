L’Ajuntament de Solsona comprarà un pis per dinamitzar la borsa municipal

L’Ajuntament de Solsona adquirirà un pis ubicat a l’avinguda dels Trabucaires per ampliar l’oferta actual de la borsa d’habitatge de lloguer municipal, que actualment no compta amb cap immoble disponible pels sol·licitants. Per poder dur a terme aquesta acció ha estat necessari fer una modificació de pressupost de 50.000 euros, una quantia que cobrirà la despesa de l’operació. Aquesta decisió va ser aprovada en la sessió plenària d’ahir, en la qual també es va donar llum verda a un canvi puntual del Pla d’Ordenança Urbanística Municipal (POUM), que suposarà un altre pas endavant per al projecte de la nova deixalleria de Solsona.

La quantia de 50.000 euros ha estat extreta d’una partida que en un principi estava destinada a un altre projecte, també de la regidoria d’Habitatge, que tenia la finalitat de donar un impuls de la masoveria urbana. Marc Barbens, de Treballem per Solsona, va fer notar que no l’entenien la renúncia a aquesta iniciativa que era «un dels emblemes del pressupost». En resposta, la regidora d’Habitatge, Pilar Viladrich, va assegurar que no renuncien ni renunciaran al projecte i que s’hi treballarà més endavant. Van proposar el canvi de pressupost per «aprofitar la possibilitat d’incorporar al patrimoni de l’Ajuntament un pis a un preu molt bo», va justificar.

Barbens també va remarcar que «és significatiu que en el primer any de mandat es faci una altra modificació de pressupost» i, de fet, aquesta és la tercera de l’exercici. L'alcaldessa va apuntar que «els pressuposts han de ser vius i s’han de moure» en funció de les necessitats de la ciutat.

Núria Bonet, de Junts, va celebrar que el govern local proposi un pas endavant en matèria d’habitatge, però va afegir que seria més convenient que el consistori comencés a construir més habitatges en terrenys de la seva propietat, com podria ser el Camp del Serra. Una mesura que l’alcaldessa Judit Gisbert va coincidir que és important, però que el problema és que «falten diners».

Tots els pisos que gestiona la borsa d’habitatge municipal ja estan llogats Actualment, la borsa d’habitatge de lloguer vehiculada per l’Ajuntament de Solsona des de 2005 gestiona un total de 170 habitatges de la ciutat. Tots ells, però, ja estan llogats i la llista de sol·licitants és superior a la de pisos que hi ha en cartera ja des de fa anys, com va apuntar la regidora d’Habitatge, Pilar Viladrich. És per aquest motiu, amb la finalitat d’ampliar l’oferta d’immobles de la borsa i pal·liar la manca d’habitatges, que la regidoria va proposar la compra del pis situat a l’avinguda dels Trabucaires. L’objectiu de la borsa d’habitatge de lloguer és facilitar l’accés a un habitatge digne i, alhora, optimitzar les relacions entre propietaris i llogaters i evitar la via judicial entre les parts mitjançant la mediació. Així doncs, els immobles que s’adhereixen al servei municipal se’ls determina un topall màxim de renda que es pot demanar als possibles interessats, que pot variar segons les característiques de cadascun, però que mai poden sobrepassar els 400 euros al mes. Viladrich va argumentar que «és imprescindible incrementar el parc d’habitatge a disposició de la borsa de lloguer, nodrint-la de pisos de l’Ajuntament, de la Generalitat i de particulars». Per fer-ho, la regidoria ha impulsat diverses mesures com una línia d’ajuts perquè propietaris d’immobles els puguin reformar a canvi d’incloure’ls a la borsa.

La nova deixalleria de Solsona

Un altre dels punts importants de la sessió va ser l’aprovació provisional de la modificació puntual del POUM que comportarà la requalificació d’uns terrenys de l’àmbit de la Vinya del Teuler com a sistema d’infraestructures de serveis tècnics i viari, ja que actualment consten com a industrials.

Aquest tràmit és el pas previ a la redacció del projecte de la nova deixalleria de Solsona, la qual estarà situada en un solar proper a les instal·lacions actuals de 18.812 metres quadrats, dels quals uns 10.000 metres quadrats es destinaran a instal·lacions i la resta s’incorporaran al sistema viari d’ús públic. El nou equipament serà més gran i farà ús d’una tecnologia més avançada i eficient que l’actual.

El primer de Treballem per Solsona, grup que es va abstenir, va manifestar que es tracta d’una «operació molt enrevessada i agafada amb pinces» i es va mostrar en contra de la ubicació escollida pel nou equipament perquè no estarà a Solsona, tal com es preveia en un inici. «Una de les principals idees era que els escolars s’hi poguessin desplaçar per visitar-la». Segons Barbens, el factor de la distància dificultarà aquesta voluntat. A més, va destacar la «tardança» en la posada en marxa de la nova deixalleria, que «ja fa anys que hauria de ser-hi».

També es va aprovar establir com a festius locals els dies 8 i 9 de setembre de 2025, que coincideixen amb la Festa Major.