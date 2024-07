El govern local de Solsona fa un bon balanç del primer any de legislatura

Després del primer any de mandat de l’actual legislatura el govern local de Solsona va fer balanç de les fites que ha assolit en aquest temps durant la sessió plenària del passat dijous. De la llista de compromisos que van fer ara fa un any, la qual compta amb 128 punts, s’han complert 15 i 48 més han estat iniciats i culminaran en els pròxims anys de legislatura. Per contra, en tenen 22 que, en aquests moments, tenen en curs i 43 que encara no hi han començat a treballar. L’alcaldessa, Judit Gisbert, va fer una bona valoració de les dades exposades i va assegurar que l’equip segueix «animat i encoratjat».

Marc Barbens, del grup de l’oposició de Treballem per Solsona, va apuntar que «objectivitzar i fer una anàlisi quantitativa d’una obra de govern és molt complex» i que hauria de ser de caràcter «qualitatiu». A més, va remarcar que a l’equip de govern li cal «més ambició» i han de ser «més exigents», encara que entén que «no tots els problemes es poden solucionar de cop».

«Hi ha algunes mancances i carpetes pendents de l’Ajuntament que s’allarguen de fa temps», com per exemple la dinamització del Polígon Industrial, la construcció de la nova rotonda del Vinyet, la casa dels gegants i l’alberg, la creació de la passarel·la que ha d’unir banda i banda del pont, la zona esportiva de la Cissa i el conflicte amb la Policia Local «que ja fa deu anys que dura», entre d’altres, com va fer notar.

Referent a les trobades dels regidors amb els veïns dels diferents barris Barbens va apuntar que caldria «posar sobre la taula temes més profunds, no només fer una llista de greuges». «Les reunions dels barris donen moltes solucions i es traslladen queixes per millorar i fomentar la cultura de la participació», va cloure.