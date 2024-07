L'Ajuntament de Solsona aconsella acudir a la biblioteca com a refugi climàtic durant l'onada de calor

Durant la fase d’alerta del Pla de protecció civil de Catalunya per calor molt intensa, activada per la Generalitat des de diumenge a la tarda i almenys fins dimecres, 31 de juliol, l’Ajuntament de Solsona aconsella acudir a la biblioteca Carles Morató com a refugi climàtic.

Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, la temperatura màxima a la capital del Solsonès pot arribar als 37 graus. La biblioteca és oberta totes les tardes de dilluns a dijous de quatre a vuit del vespre, i els matins de dimarts a divendres de deu a dos quarts de dues. Si l’onada de calor s’allarga, es revisaran les mesures.

Els refugis climàtics són espais públics on resguardar-se en situacions meteorològiques extremes, i estan pensats especialment per a col·lectius vulnerables, com nadons, persones grans, malalts crònics i persones amb menys recursos.

D’altra banda, si bé enguany no està declarat com a refugi climàtic, el casal cívic Xavier Jounou també és un equipament climatitzat on es pot acudir gratuïtament entre avui i dimecres de nou a dues i de tres a nou del vespre (a partir de dijous tancarà tot l’agost).

El consistori solsoní recorda que durant les onades de calor les autoritats recomanen evitar sortir a l’exterior i exposar-se al sol les hores de màxima temperatura i romandre en llocs frescos. Per això, a diferència d’altres anys, no s’oferiran incentius per anar a les piscines municipals. A més, tal com va exposar en l’últim Ple l’alcaldessa, Judit Gisbert, arran d’una pregunta del grup de Junts per Solsona, gestionar l’entrada gratuïta i els descomptes és complex per controlar l’aforament de les instal·lacions i compatibilitzar-ho amb el dret dels usuaris amb abonament.

Consells per combatre la calor extrema: