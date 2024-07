Quatre agents cívics vigilaran les zones de bany de la Ribera Salada de Castellar

Amb la finalitat d'evitar actuacions incíviques per part de les persones que concorren les zones de bany de la Ribera Salada del terme municipal de Castellar de la Ribera, quatre agents cívics han començat a rondar pel riu per informar els cossos de seguretat en cas que siguin testimonis de qualsevol incidència. La seva actuació, com en anys anteriors, durarà tot l'estiu i també s'encarregaran de proporcionar fulletons amb informació i, alhora, assessoraran sobre les mesures de protecció del medi ambient i de comportament que han de seguir els usuaris a aquestes zones de ribera.

Aquests agents no compten amb potestat sancionadora de manera que si es troben amb qualsevol incidència o actuació incívica contactaran amb agents rurals o amb Mossos perquè puguin actuar. Un aspecte que altres estius han criticat alguns alcaldes del Solsonès, ja que si tinguessin poder sancionador tindrien més autoritat i el seu servei seria més efectiu, com defensaven.

Bona part de les accions que duen a terme són informar sobre els perills que pot comportar abocar deixalles en l'entorn natural, com per exemple incendis forestals, o bé advertir sobre la normativa vigent referent a les zones en què està permès aparcar vehicles i a les que no.

Altres municipis de la comarca del Solsonès que compten amb zones de bany com la Ribera Salada, la zona de l'Aigua d'Ora o el pantà de Sant Ponç també continuaran tenint agents cívics com, Lladurs, Clariana del Cardener, Navès i Olius.

La seva actuació es va posar en marxa l'any 2020, quan després del confinament de la Covid-19 els entorns naturals i, específicament, les zones de bany es van començar a massificar i els alcaldes van notificar un augment d'incidents i conductes incíviques.