El perill extrem d'incendi posa en alerta 25 municipis de la regió i obliga a restringir l'accés a la Ribera Salada

El perill d'incendi que es preveu per als pròxims dies, a conseqüència de l'increment de les temperatures, ha portat el Govern a restringir l'accés en alguns dels espais naturals situats en punts de més risc com la Ribera Salada, al Solsonès. És la primera vegada que s'aplica la restricció d'accés per risc d'incendi en aquest paratge, tenint en compte que el Solsonès és una de les comarques on el risc d'incendi és més elevat. La mesura també entrarà en vigor a partir d'aquest dimarts a la serra de Montsant, a les muntanyes de Tivissa - Vandellòs, a les serres de Cardó - el Boix i a la Baronia de Rialb.

Així mateix, el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat ha establert la prohibició de totes aquelles activitats sotmeses a una autorització prèvia per tal de protegir els ciutadans i minimitzar el risc d'incendi.

El Departament d'Interior informa que aquests controls d'accessos es duen a terme per evitar la presència humana i reduir així el risc que es produeixi una ignició i, al mateix temps, evitar que hi hagi persones en situació vulnerable a la zona en cas que es declari un incendi forestal. Mentre duri l'activació, els Agents Rurals es destinaran exclusivament a la prevenció d'incendis forestals i es reforçarà la vigilància aèria.

La previsió de l'onada de calor que es preveu per almenys fins al dimecres també ha obligat a activar el nivell màxim d'alerta per incendi en un total de 131 municipis catalans, 25 dels quals formen part de la Catalunya central. En l'àmbit de cobertura d'aquest diari, les comarques més afectades per municipis són l'Alt Urgell, amb 3 municipis, el Solsonès, amb 9 municipis, i l'Anoia, amb 13 municipis.

En aquest context, es demana a la ciutadania extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendi i que s'evitin les activitats de risc d'incendi al medi natural. Es recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació. Els Agents Rurals recorden que mentre duri l'episodi en els municipis afectats pels nivells 3 i 4 està completament prohibit fer qualsevol activitat amb risc d'incendi en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta.

Els municipis afectats Alt Urgell Bassella Coll de Nargó Peramola Anoia Argençola Bellprat Calonge de Segarra Castellfollit de Riubregós Copons Jorba La Llacuna Montmaneu Orpí Sant Martí de Tous Sant Pere Sallavinera Santa Maria de Miralles Veciana Solsonès Biosca Castellar de la Ribera La Molsosa Lladurs Llobera Olius Pinell Pinós Torà

Reforç dels cossos de prevenció i extinció d'incendis

Davant d'aquesta situació, aquest dilluns els Bombers de la Generalitat han activat un reforç de personal a les regions amb un risc d'incendi més alt. Principalment, es preveu un reforç per garantir el número d'Unitats Bàsiques d'Intervenció (dotacions), que s'incrementa en tres addicionals a les zones de més risc i en dues a la resta de regions, més comandaments i reforços de Tècnics Especialistes Operadors de Control a les Sales de Control Territorial, i el reforç de l'estructura per garantir els centres de comandament amb les Unitats de Comandament Mitjanes i el GROS (Grup Operatiu de Suport).

D'altra banda, les Agrupacions de Defensa Forestal distribuïdes pel territori col·laboraran activament en els tancaments i en la vigilància. També el personal dels diferents espais naturals afectats pel tancament participaran directament en l'operatiu de restricció d'accessos, activant la senyalització de restriccions i distribuint els diferents informadors per poder explicar i poder fer divulgació sobre la necessitat i importància de l'aplicació d'aquestes mesures que prohibeixen l'accés als visitants.

Subscriu-te per seguir llegint