El Solsonès tindrà un desplegament de fibra òptica més ampli al setembre

El Govern de la Generalitat promourà un millor desplegament de la xarxa de fibra òptica arreu del Solsonès mitjançant un pla pilot que garantirà que més habitants de la comarca puguin fer ús d’aquesta tecnologia cap a finals de setembre, especialment aquells que viuen en zones rurals i poblacions disseminades. El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Marc Realp, va presentar aquesta iniciativa ahir al matí al Consell Comarcal, amb la presència de la subdirectora d’Infraestructures Digitals i Comunicacions Electròniques de la Generalitat, Cristina Campillo, que va detallar l’estat d’execució del projecte i el president del Consell, Benjamí Puig.

En dos mesos el Solsonès comptarà amb un nou punt d’accés de connectivitat pública que afavorirà que les operadores puguin distribuir els seus serveis a tots els municipis de la comarca, amb l’excepció de Lladurs i Pinell, que ja tenen projectes aprovats per part de la Diputació de Lleida que s’encarregaran de promoure les respectives obres.

La posada en marxa d’aquesta xarxa, a més, facilitarà el procés de dotar les diferents seus de la Generalitat de connectivitat, com ara escoles, hospitals, consultoris, comissaries de Mossos o Parcs de Bombers.

Per dur a terme el desplegament de fibra al territori es crearà un grup de treball format per membres de la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital i el Consell Comarcal del Solsonès, amb la intenció de fomentar la col·laboració entre administracions i el sector per tal d’abordar les demandes de cobertura dels serveis digitals.

Complexitat del territori

El Solsonès, en ser una comarca de muntanya, compta amb una sèrie de condicionants orogràfics que responen a les diferències de relleu del territori i que dificulten el procés d’extensió de les xarxes de telecomunicacions. A aquest factor se li suma també la gran presència de població disseminada que encara afegeixen més dificultat a la tasca de proporcionar aquests serveis d’una forma equitativa.

Així doncs, les actuacions que està emprenent el Govern pretenen «superar aquest desequilibri territorial i, alhora, assegurar la igualtat entre la població pel que fa a l’accés i les oportunitats que sorgeixen a partir de la revolució digital».