Detenen dues persones per cultivar 298 plantes de marihuana en una casa de Riner

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Solsona han detingut un home i una dona de 51 i 35 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric per cultivar 298 plantes de marihuana en una casa de Riner.

A principis de juny, els Mossos van tenir coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana en una casa de Riner, al Solsonès.

Després de recollir indicis suficients, el passat 26 de juliol, es va fer una entrada i perquisició a la casa. A l'interior es van localitzar un total de 298 plantes de marihuana en avançat estat de creixement i una complexa instal·lació amb ventiladors, aparells d'aire condicionat, focus i altres estris per afavorir el seu cultiu.

Després de fer el registre a l'interior de l'habitatge, es van detenir un home i una dona relacionats amb els fets com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric, ja que també havien punxat la llum per garantir el subministrament elèctric de la plantació. De fet, havien consumit molt per sobre de la mitjana d'electricitat que es gasta en una sola llar.

Els detinguts van quedar en llibertat després de declarar a comissaria de Solsona amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan siguin requerits.