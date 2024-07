Solsona descarta abaratir el preu de les piscines municipals durant l’onada de calor

L’Ajuntament de Solsona descarta oferir incentius per anar a les piscines municipals durant l’onada de calor, una mesura que havia pres en contextos similars dels darrers estius. El govern local recomana que els veïns de la ciutat acudeixin a la biblioteca Carles Morató com a refugi climàtic o bé al casal cívic Xavier Jounou que, encara que aquest últim no està declarat com a tal, està climatitzat per resguardar la ciutadania en aquest context meteorològic extrem. Durant els caps de setmana, però, no hi ha cap equipament que serveixi de refugi climàtic d’accés gratuït.

«Reduir els preus de les piscines està molt bé com a titular», però «les recomanacions en contextos d’onades de calor són evitar aquests espais» d’alta exposició i, en especial, durant les hores que s’assoleixen les temperatures màximes, com va apuntar l’alcaldessa Judit Gisbert en el passat ple en resposta a una pregunta del grup de Junts. A més, va afegir que aquesta mesura suposa una càrrega complexa pel que fa al control de l’aforament a les instal·lacions i comptabilitzar-ho amb el dret dels usuaris amb abonament.

Durant la tarda d'avui a Solsona es preveuen màximes de 37 graus i els equipaments municipals declarats com a refugis climàtics són les piscines municipals i la biblioteca Carles Morató. Aquests són espais públics on refugiar-se en situacions meteorològiques extremes, especialment per a col·lectius vulnerables, com nadons, persones grans, malalts crònics i persones amb menys recursos. Tot i això, la biblioteca, com va apuntar durant el ple la primera de Junts, Elis Colell, els divendres a la tarda i els caps de setmana roman tancada, de manera que en aquests dies no hi ha cap refugi climàtic d’accés gratuït a la ciutat.

Les previsions de calor intensa indiquen que l’onada durarà almenys fins demà dimecres, però en cas que s’allargui el govern local ha assegurat que revisarà les mesures i, com l’alcaldessa va assenyalar a la sessió plenària, «es pot valorar la possibilitat d’obrir la biblioteca també durant els caps de setmana».

D’altra banda, encara que enguany no hagi estat declarat com a refugi climàtic, el casal cívic Xavier Jounou també és un equipament correctament climatitzat on la ciutadania han pogut acudir gratuïtament avui dimarts i demà dimecres de nou a dues del matí i de tres a nou del vespre, però a partir de dijous tancarà tot l’agost.