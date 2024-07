El primer tinent d'alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Joan Subirana, dimiteix del seu càrrec

El primer tinent d'alcalde i regidor de les àrees de Turisme, Cultura, Indústria i Comerç de Sant Llorenç de Morunys, Joan Subirana, ha fet pública la dimissió al seu càrrec aquest matí a través d'una carta adreçada als veïns del municipi. Com manifesta a l'escrit, la renúncia respon «estrictament a motius personals», motiu pel qual ha decidit fer un pas al costat per tal de cedir la seva posició «a una persona que aporti un aire fresc, noves idees i temps per dedicar-hi».

Subirana feia cinc anys que formava part del govern local del municipi del Solsonès, quatre de la legislatura passada i un de l'actual. Segons anota a la carta, «han estat cinc anys intensos, plens de molts bons moments i algun de no tan bo que, tot i això, hem superat».

L'exregidor ha aprofitat per «agrair a tothom que durant aquest temps m'ha ajudat a tirar endavant perquè Sant Llorenç sigui un millor lloc on viure», especialment, als regidors de l'actual i la passada legislatura, treballadors municipals, el secretari, l'alcalde i els seus familiars.