La Generalitat aixeca la restricció d'accés a la Ribera Salada per risc extrem d'incendi

La Generalitat ha aixecat la restricció d'accés a l'espai natural de la Ribera Salada (Solsonès), que es mantenia restringit des del 29 de juliol, així com el de Baronia de Rialb, Cardó-Boix Serra de Montsant i Tivissa pel perill extrem d'incendi.

Els Agents Rurals han desactivat aquest dijous el nivell 4 del pla alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de catorze comarques catalanes. Per a demà, es preveu que quedi actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a 76 municipis de 12 comarques.

I és que, després d'una setmana de calor extrema i de temperatures molt altes, s'espera un divendres passat per aigua. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per l'arribada d'un front que pot portar fortes tempestes i que poden tenir especial afectació a les comarques del Bages i el Berguedà.

En conseqüència, la màxima a les comarques centrals serà més baixa i s'allunyarà dels 40ºC que s'han registrat en diversos punts de la regió en les darreres jornades.