Solsona convoca un procés de selecció per crear una nova borsa de treball d’agents de la Policia Local

Aquesta setmana la Junta de Govern Local de Solsona ha acordat constituir una nova borsa de treball d’agents de la Policia Local per cobrir possibles vacants, suplències i substitucions com a personal funcionari interí. La borsa creada el gener s’ha exhaurit, ja que només hi va accedir un candidat, que actualment forma part de la plantilla interinament.

La selecció es durà a terme mitjançant concurs-oposició. Entre altres requisits, les persones aspirants han de tenir el títol de batxillerat, tècnic o un altre d’equivalent o superior i el permís de conduir de la classe B. Un tribunal valorarà els mèrits acreditats documentalment. Quant als exercicis, tots obligatoris i eliminatoris, seran de coneixement de la llengua catalana –en queden exempts els aspirants amb certificat de nivell B2–, un examen de cultura general i teòrica, proves d’aptitud física, psicotècnic i reconeixement mèdic.

Les persones que vulguin participar en aquesta convocatòria disposaran de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les bases i l’enllaç per accedir a la tramitació electrònica de la sol·licitud es troben en aquest apartat del web municipal.

Actualment el cos de la Policia Local de Solsona l’integren 14 efectius, un dels quals forma part de la borsa anterior i cobreix el lloc d’un agent que s’està formant a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Negociacions obertes

En el darrer Ple municipal, la regidora de Governació, Esther Espluga, va informar de les negociacions que manté el govern municipal amb la plantilla en relació a les millores de les condicions laborals que van reclamar públicament en la sessió plenària de maig. El nou representant sindical del cos –l’anterior va presentar la renúncia el juny– ha fet arribar una sol·licitud de revisió de la valoració de llocs de treball i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament que afecta específicament les places de la Policia Local.

Junts per Solsona demana que, paral·lelament a aquest procediment, que pot allargar-se en el temps, es creï una taula de seguretat amb representants del cos i de tots els grups municipals. L’alcaldessa, Judit Gisbert, assegura que ho ha plantejat al representant sindical i resta a l’espera que els policies concretin com prefereixen gestionar-ho.