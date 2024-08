«Qualsevol ciutat o poble amb botigues tancades fa molta llàstima»

La Carme Torres va començar a treballar a la perfumeria familiar als 13 anys i a uns mesos de fer els 65 ha optat per oferir el traspàs del seu negoci per manca de relleu. Inquieta i amb esperit emprenedor, al llarg d’aquests anys ha viscut en primera persona com el sector de la perfumeria ha explosionat i com el sorgiment de grans superfícies ha amenaçat la supervivència del petit comerç. A més, la botiga de perfumeria i complements és el primer negoci adherit al projecte solsoní ‘De mà en mà’, que té la intenció de trobar relleu per les botigues que tanquen per jubilació i evitar que les seves persianes s’abaixin per sempre.

Quan va néixer la botiga?

Va ser el meu pare, Francesc Torres, qui va obrir la botiga l’any 1967. En poc temps es va convertir en un projecte de família, en què també treballava la meva tieta Remei i, més tard, la meva germana i jo. Amb el pas dels anys, vam arribar a obrir més d’una botiga de Perfumeria Torres a Solsona.

El negoci llavors era molt diferent de l'actual.

No té res a veure. Al principi era una botiga de perfumeria a granel. Encara recordo que a l’interior hi havia unes grans ampolles de vidre on guardàvem els perfums i els clients venien i els omplíem els potets. Hi havia dues grans cases: Puig i Myrurgia, que aquesta tenia les colònies ‘Maderas de Oriente’ o ‘Joya’ que avui dia ja no les veus per enlloc. També veníem essència, però en ampolletes petites perquè era molt concentrat; segurament molt millor que moltes de les que ara valen tants diners.

Ha notat canvis en el consum de perfumeria en tots aquests anys?

La perfumeria la trobo molt complicada. Antigament, n'hi havia quatre: la fresca de tota la vida, el perfum, l'abstracte i l'essència. Però amb el pas dels anys i l'arribada de les grans multinacionals el mercat ha explosionat. Hi ha persones que són fidels a una mateixa colònia, però n'hi ha molta que els hi agrada anar canviant. Recordo que no fa gaires anys per Nadal feia les comandes i sabia demanar el nombre de dotzenes de cadascuna. Ara és impossible. Ara has de comprar unes quantes de cadascuna i intentar encertar, perquè aquella clienta que et venia a buscar una en concret aquest any canvia, sigui perquè li han recomanat o perquè l'ha vist un anunci de la televisió.

Carme Torres amb alguns dels productes de la seva botiga / Xavi Moraleda

Quan vas decidir apostar també pels complements?

Quan van començar a obrir grans supermercats el negoci de la perfumeria bàsica (pasta de dents, colònies de litre...) va patir un sotrac. No podies competir, era impossible. Jo veia que m’enfonsava i vaig pensar que o incloïa altres articles o havia de plegar. Realment, la mostra està en el fet que estàvem en una cooperativa de perfumeria que pujava cada setmana a Solsona un furgó ple només per a nosaltres. Durant tot el 2023, de perfumeria bàsica vaig comprar l'equivalent que antigament ho feia en un mes. Vaig començar a apostar també pels complements, com bosses, mocadors, paraigües, moneders i productes de cosmètica, però sense deixar la perfumeria. Si vols continuar t’has d’anar reinventant.

Com arriba la idea de voler traspassar la botiga?

En pocs mesos faré els 65 anys i em vull jubilar. Com que el negoci dels complements funciona amb temporades he decidit acabar ara, perquè si no havia d'allargar fins que s'acabi la d'hivern. En el comerç estàs molt lligada, no tens caps de setmana. Vaig fer números i no em compensa esperar un any més. Només em compensaria pel tracte amb els clients, amb qui es genera un vincle d'amistat amb moltes de les clientes que venen. Inclús m'emociono perquè ara em solen demanar que no plegui. Tinc clar que ho trobaré a faltar.

Llavors sorgeix el projecte ‘De mà en mà’.

Un dia vaig publicar a les xarxes que em jubilava i va ser com una bomba que realment em va emocionar. Aleshores, el tècnic de comerç de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, Aleix Solé, em va proposar traspassar el negoci, ja que no tinc relleu generacional. Llavors em va donar a conèixer el projecte i hi vaig voler participar sent la imatge, pel fet que el meu és el primer negoci que s’hi ha adherit.

Com valora la tasca que compleix la iniciativa?

Em sembla molt positiva i potser ja s’hauria d’haver fet anys enrere. És important perquè servirà d’altaveu i més persones veuran que oferim el traspàs, si no jo només tinc l’Instagram i el boca a boca al carrer. A més, l’Agència oferirà acompanyament a qui agafi el negoci i, fins i tot, a mi mateixa m’agradaria ajudar en tot el que calgui.

Què sent en veure que cada cop queden menys negocis locals?

Fa molta pena. Fa dècades a Solsona entraves pel portal del carrer Castell, seguies pel nucli antic i tot eren botiguetes, de portal a portal. Han anat tancat perquè qui les porten ens hem anat fent grans i ens quedem sense relleu generacional. Qualsevol poble o ciutat amb botigues tancades fa molta llàstima. Tots hauríem de ser-ne més conscients, començant per les Administracions i ajuntaments. Tots hauríem de fer més poble.

Carme Torres, botiguera de la perfumeria Torres / Xavi Moraleda

Com veu el futur del petit comerç a Solsona?

Espero que vagi a millor, però durant els pròxims anys fins a 19 botiguers de la ciutat es jubilaran sense relleu garantit. Espero que tots puguem traspassar els negocis i que els carrers segueixin tenint vida. Si algú vol tirar endavant un comerç local és essencial especialitzar-se i marcar la diferència amb els seus productes.

També són importants les xarxes socials.

Els culpables en són els meus fills perquè jo mai havia tocat un ordinador, però ho aconsello a tots els botiguers. Jo utilitzo molt l’Instagram i m’ha ajudat molt a vendre. Penjo una foto d’un producte i en una estona ho han vist 300 persones i al carrer Castell no hi passa tanta gent. A mi m’ha pujat la venda des que em vaig obrir l’Instagram, però segur.

