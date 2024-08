Una funcionària de l'Ajuntament de la Coma i la Pedra és acusada de conflicte d’interès

L’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) confirma un cas de conflicte d’interès, en matèria de contractació pública, per part d’una funcionària que treballa a l’Ajuntament de la Coma i la Pedra. Com ha pogut confirmar aquest diari, es tracta d’una treballadora municipal que hauria participat en les meses de contractació d’alguns dels projectes que van ser adjudicats a la mercantil CAOPSA SL, de la qual el seu marit n’és l’administrador i soci majoritari. L’OAC, a més, està investigant l’arquitecte municipal per un altre cas de conflicte d’interès del qual encara no hi ha la resolució.

L’expedient de contractació en qüestió és d’un projecte de manteniment i reparació dels vials públics del terme municipal de la Coma i la Pedra i, com consta a la resolució d’Antifrau consultada per Regió7, ni la funcionària, com tampoc l’administrador de l’empresa -el seu marit-, en cap moment «haurien posat en coneixement de l’òrgan de contractació» el seu vincle, un fet que «suposa una infracció de l’ordenament jurídic».

D’altra banda, la denúncia presentada a l’OAC cap a l’arquitecte municipal apunta que aquest hauria participat en el procés per examinar i concedir llicències a projectes d’obres redactats per un altre despatx d’arquitectura amb el qual té una relació professional.

El passat 12 de juliol es va celebrar un ple extraordinari a la Coma i la Pedra i, com consta a l’acta, el govern local va aprovar reconèixer que pogués mantenir «la seva activitat professional liberal com a arquitecte», però sense «afectar la seva relació laboral amb l’Ajuntament». Per tant, no podrà executar feines en projectes del municipi, com tampoc podrà tenir relació amb clients públics o privats que hagin de ser resolts pel consistori.

Dret d'accés a la informació

A la resolució de l'OAC referent al cas de la funcionària, la institució recorda a l'Ajuntament de la Coma i la Pedra «la necessitat de garantir l'accés a la informació sol·licitada, sempre i quan la cerca de dita informació no requereixi una tasca complexa o un esforç desproporcionat», fent referència a la «possible denegació de diversa documentació» que va ser sol·licitada al consistori el passat 19 de desembre de 2023 i encara no ha rebut.