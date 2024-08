Detenen dos homes que tenien tres camps de cultiu de marihuana en una zona boscosa de Castellar de la Ribera

Unes 570 plantes de marihuana d'uns dos metres d'alçada amagades en una zona abrupta i boscosa de Castellar de la Ribera. Aquesta és la troballa que van fer els Mossos d'Esquadra, el passat 31 de juliol, després de rebre l'alerta per part d'un testimoni de la possible existència d'una plantació de marihuana al costat del riu Ribera Salada. La policia ha detingut dos homes de 32 i 20 anys com a presumptes responsables de la plantació.

Després de diverses gestions d'investigació, els agents van constatar que hi havia tres camps de cultiu i dues basses d'aigua artificial de les quals sortien diverses mànegues d'aigua per proveir les plantacions. A uns 200 metres dels cultius, en una zona molt abrupta i boscosa hi havia una zona d'acampada on els cultivadors feien vida nocturna i, a més, tenien un punt de guaita o vigilància de l'entorn davant de possibles assalts.

Aquest tipus de plantacions són propícies en èpoques estivals a les lleres dels rius dels quals capten l'aigua amb bombes de succió. Els responsables canalitzen l'aigua fins a basses artificials construïdes per ells mateixos en zones més elevades. Així poden regar les plantacions per decantació. Fonts policials expliquen que són més habituals les plantacions ubicades sota cobert, perquè donen rendiment tot l'any, tot i que per als infractors representen un cost més alt a l'hora de mantenir en funcionament la instal·lació elèctrica.

El passat 31 de juliol, els Mossos van dur a terme un dispositiu a la zona i van poder localitzar i detenir dos homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i pertinença a organització criminal. En un dels camps de cultiu ja havien tallat totes les plantes, aproximadament unes sis-centes, i entre els altres dos conreus n'hi havia un total de 570 d'uns dos metres d'alçada.

Els detinguts van passar divendres, 2 d'agost, a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Solsona.