Un equip d'investigadors del CTFC troba una nova espècie de ratpenat al Parc Natural del Cadí-Moixeró

La primera setmana d’agost, un equip d’investigació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ha realitzat prospeccions al Parc Natural del Cadí-Moixeró dins el marc de l’Atles de Ratpenats d’Espanya per trobar espècies escasses i amenaçades de quiròpters forestals. La campanya ha finalitzat amb la captura de 14 individus de quatre espècies diferents en una nit, entre elles el ratpenat ratoner bigotut petit (Myotis alcathoe) i el ratpenat ratoner bigotut (Myotis mystacinus).

La troballa d’un mascle de ratpenat ratoner bigotut petit representa no només una nova citació per al Parc Natural del Cadí-Moixeró sinó també la primera del Prepirineu Català. Aquesta espècie està catalogada en Perill (risc d’extinció molt elevat en estat salvatge) i és un dels grans desconeguts de la fauna europea. Viu en fagedes mixtes i en boscos de ribera madurs amb arbres vells, fusta morta dempeus, abundància de cavitats en els arbres i cursos d’aigua lliure de contaminants. Fins ara, a Catalunya només es coneixia la presència de poblacions de cria estable a l’Albera i la Vall d’Aran, mentre que s’han registrat alguns mascles aïllats al Montseny i l’Alta Garrotxa.

Durant la prospecció també es van trobar mascles de ratpenat ratoner bigotut a la vessant sud del Parc Natural del Cadí-Moixeró, dels quals fins ara només es tenia constància a la vessant nord. Aquestes poblacions representen les més meridionals de Catalunya d’aquesta espècie considerada com a Vulnerable. La nova troballa al Parc Natural del Cadí-Moixeró destaca no només per la seva singularitat sinó per contribuir a ampliar el coneixement de la distribució i l’ecologia d’aquesta espècie desconeguda.