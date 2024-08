Nova convocatòria d’ajuts per a la reforma d’habitatges destinats a lloguer social a Solsona

A fi d’incentivar la reforma i millora d’habitatges buits de Solsona i mobilitzar-ne el parc privat per destinar-los a lloguer social, l’Ajuntament ha obert aquesta setmana una nova convocatòria d’ajuts per a propietaris de pisos desocupats. Se subvencionarà el 50 % del cost total de la despesa de les obres executades aquest any fins a un màxim de 6.000 euros per habitatge.

Per acollir-se a aquesta convocatòria cal que els habitatges estiguin desocupats i siguin de nova incorporació a la borsa de lloguer gestionada per l’Ajuntament, on han de romandre un mínim de cinc anys. Quant a les despeses subvencionables, hi ha l’adequació necessària per a les condicions d’habitabilitat; el condicionament de les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament; l’arranjament de banys i cuines; la millora de l’aïllament tèrmic o acústic, i el repàs dels elements de l’habitatge deteriorats, com pintura, terres, portes o finestres.

Hi ha temps fins al 31 d’octubre per sol·licitar aquest ajut, que s’atorgarà per concurrència no competitiva i per rigorós ordre d’entrada de la sol·licitud fins que s’exhaureixi la dotació pressupostària de la convocatòria, que és de 30.000 euros. La tramitació de l’ajut és preferentment telemàtica, per mitjà de la seu electrònica municipal, si bé des de l’Oficina d’Habitatge es fa l’acompanyament necessari. L’any passat, el fet que la convocatòria no pogués obrir-se fins al novembre va fer que només se’n beneficiés un habitatge. El 2022, en canvi, van ser subvencionats vuit pisos.