El Solsonès manté l'atur estancat al juliol

Segons les dades proporcionades per l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya, el mes ha finalitzat al Solsonès amb només una persona menys a les llistes de desocupats, sumant un total de 461 aturats. Un canvi notable s’ha observat a Solsona, on, tot i haver registrat un augment de 14 persones aturades al juny, ara ha disminuït en 3, situant-se en 379 aturats.

També s’ha reduït l’atur a Clariana i a Guixers, mentre que ha augmentat lleugerament a La Coma, La Molsosa, Navès i Sant Llorenç. La taxa d’atur registral, que representa la proporció entre la població aturada i la població activa, se situa al Solsonès en un 6,77%.

La comarca del Solsonès presenta diverses dades interessants respecte a l’atur registrat als seus municipis. Solsona destaca com el municipi amb més atur registrat, amb un total de 379 persones sense feina, seguit a gran distància per Olius, que compta amb 26 persones aturades.Pel que fa a la taxa d’atur més alta, Clariana de Cardener ocupa la primera posició amb un 8,05%, seguida molt de prop per Solsona, que registra una taxa del 8,25%. En l’extrem oposat, Odèn és el municipi amb la taxa d’atur més baixa, situant-se en un 0,79%.

Algunes de les variacions més destacades en comparació amb el mes anterior inclouen la disminució de l’atur a Solsona, on hi ha 3 persones menys sense feina. En canvi, Sant Llorenç de Morunys ha experimentat un increment de 2 persones aturades. D’altra banda, Clariana de Cardener ha vist una reducció significativa en el nombre de persones aturades, amb 2 persones menys. Les dades reflecteixen un estancament de l’atur a la comarca al juliol.