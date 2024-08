Els Bombers preveuen un agost amb alt risc d’incendi a l’Anoia i al Solsonès

Els Bombers encaren el segon tram de la campanya forestal amb l’alerta posada davant les altes temperatures que es preveuen durant la primera quinzena d’agost. Després d’uns mesos en què les pluges han mitigat els efectes de la sequera estructural que pateixen els boscos, apunten que en els pròxims dies hi pot haver nous episodis de risc elevat en punts com l’Alta Anoia i el Solsonès a causa de la calor que ha contribuït a assecar la vegetació i a generar un escenari més propici a tenir incendis virulents.

La sotsinspectora del grup GRAF del cos dels Bombers, Marta Miralles, explica que enguany van tenir un inici de campanya lligat a les Terres de l’Ebre, on es van produir diversos incendis durant el mes de maig, mentre que la temporada de la sega del cereal va ser «força tranquil·la gràcies a les pluges que van caure durant el mes de juny i juliol que van ajudar a reduir el risc d’incendi en bona part del territori». Tanmateix, a finals de juliol es va viure una onada de calor que va posar en alerta 25 municipis de la regió i va obligar a restringir l’accés en espais naturals com la Ribera Salada, al Solsonès.

A partir d'ara, destaca que «preocupen» els nous episodis de calor que es preveuen almenys fins al 15 d’agost «perquè comporten un canvi en el comportament dels incendis». Miralles assenyala que les temperatures altes provoquen que els boscos s’assequin més fàcilment i que siguin «més combustibles» davant d’un incendi i «tinguin més capacitat per llançar focus secundaris», fet que provoca que el perímetre del foc sigui més inestable i més difícil de controlar pels mitjans d’extinció.

Els Bombers preveuen que, principalment, a la meitat oest del territori es mantingui un risc força elevat per incendi. En el cas de la Catalunya central, les zones de més risc es troben entre l’Alta Anoia i el Solsonès, on les pluges de principi d’estiu no van ser tan abundants com en altres territoris de la regió. De fet, són les dues comarques que també estaven en alerta màxima per incendi forestal durant la darrera setmana de juliol en què les temperatures van arribar a superar els 40 graus en bona part del país.

De cara a la segona quinzena d’agost, comenta que «es preveu més tranquil·la» amb la previsió que les temperatures es comencin a suavitzar i que refresqui més durant les nits. «A l’agost les nits cada vegada són més llargues i això afavoreix que els boscos tinguin més temps per recuperar-se de les altes temperatures i vagin guanyant humitat de forma progressiva», posa en relleu la sotsinspectora.

