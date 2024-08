Un escape room solsoní i amb gust de pizza

La pizzeria La Família de Solsona ha ampliat la seva oferta d’oci amb la inauguració del nou Escape Room “El Claustre”. «Després de mesos de treball intens i silenciós, presentem aquest nou projecte amb gran il·lusió», explica Jordi López, un dels impulsors del projecte juntament amb Carla Meyer, tots dos propietaris també de la pizzeria La Família.

Inspirat per l’arquitectura, el caràcter i la història de Solsona, així com per les diverses sales d’escape de la Catalunya Central, “El Claustre Escape Room” ofereix una experiència cinematogràfica de terror en primera persona, basada en una història real de la ciutat de Solsona. L’espai, situat en un local del nucli antic del poble, està decorat amb una escenografia professional que transporta els participants a una atmosfera plena de misteri i tensió.

Després de mesos de proves i ajustos, l’Escape Room va obrir les portes al públic l’1 d’agost i ha rebut una acollida molt positiva. L’experiència està dissenyada per a grups de 2 a 5 persones majors d’edat, amb dues modalitats de joc: terror i misteri, disponible pròximament. A més, inclou actors reals, efectes de llum i so, i moltes sorpreses per fer encara més immersiva la vivència.

Per oferir una experiència única i emocionant, s’ha comptat amb la col·laboració de diverses empreses del sector de l’oci de terror, un àmbit en creixement constant. A més, s’han creat promocions especials combinant les activitats de la pizzeria La Família i l’Escape Room, permetent als visitants gaudir d’una experiència completa a Solsona.

La missió dels participants és aconseguir sortir de “El Claustre” en un màxim de 90 minuts, superant diversos enigmes i proves d’habilitat. Les sessions estan disponibles en horari de tarda, cada dia excepte els dimarts i els dimecres.

Carla Meyer i Jordi López fa vuit anys que van obrir La Família a Solsona, una pizzeria que ofereix receptes artesanals aprofitant el producte local i ecològic de la comarca. Aquest va ser el primer contacte en solitari de López i Meyer amb l’hostaleria. Ell és barceloní, lutier d’ofici, constructor de guitarres artesanes, i ella és eivissenca i ha treballat molts anys organitzant fires internacionals en el sector de la moda. Van arribar a Solsona pels voltants del 2015, provinents de Matavenero, una ecovila situada a El Bierzo, a Castella i Lleó. Els propietaris de La Família, que llavors tenien dos dels cinc fills que actualment tenen en comú, buscaven una casa per rehabilitar i una escola rural per als infants. Després de visitar pràcticament una desena de municipis, Llobera va convertir-se en la seva destinació final.