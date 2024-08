El Consell Comarcal llança el Cicle CROMÀTIC per a promoure l’art local

El Consell Comarcal del Solsonès, amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la col·laboració del CTFC, anuncia el llançament del Cicle CROMÀTIC, una nova iniciativa destinada a la promoció i difusió de les creacions dels artistes plàstics de la comarca. Aquest cicle d’exposicions oferirà un espai dedicat tant físicament com temporalment a mostrar les obres d’artistes locals, independentment de la seva disciplina i estil.

Podran participar al cicle les persones físiques majors de 18 anys, empadronades en algun municipi del Solsonès, i que es dediquin o tinguin la intenció de dedicar-se a l’art en qualsevol de les seves formes (dibuix, pintura, escultura, fotografia, audiovisual, etc.). També es permet la participació d’agrupacions sense personalitat jurídica, sempre que almenys un dels integrants estigui empadronat al Solsonès i actuï com a representant davant el Consell Comarcal. La inscripció al Cicle CROMÀTIC és pública i gratuïta, i es realitzarà de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica del Consell Comarcal del Solsonès. El termini de presentació de les propostes s’inicia el 16 d’agost i finalitza el 14 de setembre de 2024. Les propostes han de complir certs requisits formals, incloent la redacció en català i l’adhesió a valors democràtics i de respecte als drets humans.

Els artistes seleccionats seran responsables del transport, muntatge i desmuntatge de les seves obres, així com de la pòlissa d’assegurança de les mateixes. No es permetrà la venda de les obres exposades, ja que el cicle té un caràcter exclusivament de mostra. Els artistes podran deixar informació de contacte per als visitants interessats i es comprometran a realitzar una visita comentada de l’exposició. El Consell garantirà la vigilància de les exposicions, la seva difusió, i l’elaboració del material informatiu necessari. Cada exposició tindrà una durada de tres setmanes, amb horaris establerts tant en dies laborables com en caps de setmana i festius.

Amb aquest cicle, el Consell aposta fermament per la cultura i l’art en l’àmbit local. CROMÀTIC es concep com una oportunitat per donar visibilitat als artistes plàstics de la comarca, contribuint a la seva creació i promoció. Les exposicions tindran lloc durant els mesos d’octubre i novembre a la sala Francesca de Llobera, ubicada a la seu del Consell Comarcal del Solsonès, amb una durada de tres setmanes per exposició.