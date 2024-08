Astrosolsonès organitza la "Nit de Persèids" al Castell de Lladurs

El Centre Astronòmic del Castell de Lladurs organitza una activitat especial per gaudir de la pluja d'estels més famosa de l'agost, els Persèids, també coneguts com les Llàgrimes de Sant Llorenç. Les "Nits de Persèids" tindran lloc els dies 9 i 11 d'agost a dos quarts de deu, i el 10 i 13 d'agost a les dotze, amb una durada de dues hores per sessió.

Aquestes sessions especials ofereixen una experiència completa per conèixer en profunditat per què es produeixen les pluges d'estels i per gaudir de l'observació d'aquest fenomen astronòmic. El programa inclou una introducció al cel nocturn i a la pluja d'estels, la identificació de les principals constel·lacions amb l'ajuda d'un potent làser, l'observació a ull nu dels estels fugaços i la visualització d'altres astres a través d'un telescopi.

A més, els assistents podran entendre què són els meteors i com es formen aquestes pluges d'estels, així com gaudir d'una copa de cava o una altra beguda mentre observen el cel nocturn. L'activitat començarà a la sala del castell i culminarà a la torre, des d'on es podrà admirar el cel estrellat i les Llàgrimes de Sant Llorenç amb una vista privilegiada.

Aquesta experiència es diferencia d'altres perquè inclou una explicació detallada dels meteors, de com es produeixen i de com es poden observar millor. «Les sessions de l'any passat van ser tot un èxit, amb entrades exhaurides pocs dies abans, ja que la pluja d'estels és un esdeveniment molt popular i que atrau molt l'atenció», expressa Jordi Fraxanet, divulgador astronòmic d'Astrosolsonès. «El castell de Lladurs és un lloc idoni per l'observació d'aquesta pluja d'estels, ja que el cel és fosc i hi ha poca contaminació lumínica», afirma Fraxenet. Aquest centre, considerat un bé cultural d'interès nacional, és l'únic observatori astronòmic ubicat en la torre d'un castell medieval.

El Centre Astronòmic està gestionat per Astrosolsonès i programa activitats relacionades amb l'astronomia i l'astrofotografia. L'activitat principal és la "Nit d'estels al castell de Lladurs" i també es programa una activitat diürna anomenada "l'Observació del Sol al castell de Lladurs". Alhora s'organitzen sessions especials com pluges d'estels, superlluna o concerts. Els objectius del Centre Astronòmic són difondre l'astronomia d'una manera lúdica i convertir-se en un centre referent d'activitats educatives relacionades amb l'astronomia per als centres educatius del Solsonès.