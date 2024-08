Un motorista ha quedat ferit greu en un accident a la C-462 a Navès

Un motorista ha quedat ferit greu després de patir un accident avui al migdia al quilòmetre 18,6 a la carretera C-464 de Navès, al Solsonès.

L'avís l'ha rebut el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a dos quarts d'una del migdia, i s'ha desplaçat al lloc dels fets amb tres unitats, una d'elles un helicòpter. El ferit, en estat greu, ha estat traslladat amb helicòpter fins a l'hospital de la Vall d'Hebron.

Els Mossos també hi han acudit amb tres patrulles. La via ha quedat tallada en els dos sentits de la marxa a tres quarts menys cinc de dues, i durant deu minuts. A les dues menys deu s'ha obert un pas alternatiu pels vehicles, i a dos quarts menys deu de tres s'ha donat per normalitzada la situació viària.