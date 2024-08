El Zoo del Pirineu: 10 anys de dedicació i cura de la fauna salvatge

El Zoo del Pirineu, un dels pocs centres del país dedicats a la cura d'espècies cinegètiques, celebra deu anys de feina constant amb una missió clara: proporcionar refugi i recuperació als animals salvatges de Catalunya. Fundat amb l'objectiu inicial de sensibilitzar sobre la natura i els animals que no poden tornar a la natura, el zoo ha evolucionat per convertir-se en un important centre de rescat, que ara acull més de 300 animals anualment.

Aquest any, el Zoo del Pirineu celebra el seu desè aniversari, però les celebracions oficials hauran d'esperar. La temporada alta de cries caigudes del niu ha mantingut l'equip ocupat i s'han hagut de centrar en la cura dels animals. No obstant això, el 30 de setembre se celebrarà una trobada anual amb socis i padrins per commemorar els deu anys de dedicació i esforç.

Segons Stania Kuspertova, fundadora i directora del zoo, l'equip petit de set persones es dedica amb passió a la cura dels animals. «Estem molt feliços perquè estem ajudant a molts animals i a moltes persones que volen ajudar els animals ferits», comenta Kuspertova. «Tot i ser un equip petit amb molta feina, ens satisfà molt poder cuidar, curar i, en el millor dels casos, tornar els animals a la natura».

El finançament del Zoo del Pirineu prové majoritàriament de les entrades dels visitants. No obstant això, la seva tasca com a centre de rescat incrementa significativament els costos operatius. Aquest any, el zoo ha acollit uns 320 animals en el seu centre de rescat, dels quals uns quants ja han pogut tornar a la natura, altres no han sobreviscut, uns 40 es troben actualment en recuperació i una altra part no podran tornar mai a la natura. A més, compten amb 100 padrins i 170 socis que ajuden a cobrir part dels costos. «Si només tinguéssim el refugi d'animals, podríem gestionar-ho millor, però la clínica veterinària i el centre de rescat impliquen despeses grans», explica Kuspertova.

La despesa del centre és molt gran a causa de les operacions que necessiten alguns animals, la medicació, l'alimentació o la necessitat d'ampliar les instal·lacions. Davant d'aquest escenari, la fundació busca patrocinadors que puguin contribuir al fet que puguin continuar oferint el servei de rescat i de cures pels animals que acullen.

Un dels projectes més destacats del zoo és la seva col·laboració amb la Generalitat en un programa per reforçar les poblacions d'òliba a Catalunya. El Zoo del Pirineu s'encarrega de la cria d'aquesta au nocturna, que està catalogada com a amenaçada. Les òlibes criades al centre són traslladades al Centre de Fauna de Vallcalent de Lleida per a la seva gestió i posterior alliberament. Fins ara, el zoo ha aportat vuit òlibes en el marc d'aquest projecte.

La creació del Zoo del Pirineu no va ser fàcil. Kuspertova recorda que van necessitar més de tres anys per aconseguir els permisos necessaris per posar en marxa el projecte. La idea inicial era educativa, centrada en mostrar el refugi d'animals que no podien tornar a la natura. Amb el temps, el projecte va créixer, incorporant un centre de rescat gràcies a la incorporació de la veterinària.

El zoo és un dels pocs refugis que es manté obert al públic, una estratègia que Kuspertova considera essencial per sensibilitzar la societat. «És molt important que la gent conegui els animals en primera persona i les seves històries, que sovint són tristes», afirma. «Si la gent veu l'animal i sent la història, és possible que aquestes no es repeteixin en el futur». Actualment, al refugi hi viuen al voltant de 180 animals, un número que creix cada any. Entre aquests s'hi troben exemplars de 62 espècies dels animals del nostre país «Crec que som el refugi que té més espècies ibèriques, però no perquè busquem el número, sinó que és una conseqüència de la feina que fem», declara Kuspertova.

Un aspecte destacat és que els animals de l'exhibició de vol són els mateixos des de fa deu anys. «Ens fa molta il·lusió que els animals de l'exhibició de vol són els mateixos des de fa deu anys. Pot ser avorrit per al visitant, però al mateix temps estem molt feliços perquè vol dir que fa deu anys que treballen amb nosaltres de cara al públic», explica Kuspertova. «Durant una exhibició de vol, els ocells volen de manera totalment lliure. Si estan amb nosaltres és perquè els tractem bé i se senten protegits, ja que sempre tornen».

Amb la seva dècada de vida, el Zoo del Pirineu continua sent un pilar fonamental per a la conservació de la fauna salvatge a Catalunya. La seva dedicació i compromís amb la cura dels animals, així com els projectes de conservació i educació, són testimonis del seu impacte positiu en la natura i la societat. En els pròxims anys, el zoo espera continuar creixent, amb més projectes de conservació i una major sensibilització pública.