Un estudi del CTFC revela que els fongs augmenten la supervivència de les abelles

Han transcorregut quatre anys des que es va iniciar l'estudi pioner a Catalunya "Millora de la producció de mel i obtenció de nous productes amb valor afegit mitjançant la utilització de fongs amb aplicacions funcionals" per augmentar la supervivència de l'abella de la mel (Apios mellifera), amenaçada no només per factors mediambientals principalment derivats del canvi climàtic, sinó també per l'ús de pesticides agrícoles i l'aparició de nous depredadors, així com la proliferació de virus i paràsits.

Els problemes de salut de les abelles, juntament amb l'aparició de resistències que redueixen l'eficàcia dels acaricides, creen una situació crítica. La pol·linització dels cultius agrícoles, la conservació del medi natural i la preservació de la biodiversitat depenen exclusivament del manteniment de les colònies apícoles.

Per això, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) en col·laboració amb Alemán 1897, el centre tecnològic Eurecat i Claria Sat, va iniciar l'estudi de la suplementació alimentària de les abelles amb extractes de fongs, atès que aquests produeixen una àmplia gamma de compostos bioactius com polisacàrids, triterpens, flavonoides, esterols i àcids grassos, entre d'altres, que poden presentar activitat antioxidant, antiinflamatòria, immunomoduladora i antimicrobiana davant bacteris, altres fongs o virus. I és que una de les primeres conclusions, resultat del projecte previ a aquest, finançat per la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea, va ser que, en un estudi pilot, l'alimentació de les abelles amb fongs va millorar el seu sistema immunitari. Dos exemples de bolets amb potencial saludable per a les abelles són Ganoderma lucidum, conegut com a Reishi, i Lentinula edodes, també conegut com a Xiitake. D'aquesta manera, i a falta d'estudis de camp realitzats amb un nombre més gran d'arnes, el desenvolupament de dos aliments sòlids per a les abelles basats en extractes de Reishi i Xiitake podria permetre a les abelles potenciar el seu sistema immunitari, incrementant així les seves defenses i, en conseqüència, millorant la supervivència, sobretot amb vista a l'hivern.

Actualment s'ha superat l'equador del projecte "Millora de la producció de mel i obtenció de nous productes amb valor afegit mitjançant la utilització de fongs amb aplicacions funcionals", que disposa d'un pressupost total de 233.539,20 euros. Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.