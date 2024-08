La Ribera Salada registra 27 denúncies durant la restricció d’accés per risc d'incendi

Els Agents Rurals han interposat 27 denúncies per saltar-se la restricció d'accés a l'espai natural de la Ribera Salada, al Solsonès, que s'ha mantingut vigent al llarg d'aquest cap de setmana durant l'episodi de perill extrem d'incendi a Catalunya. Concretament, s'han posat 21 denúncies per accés motoritzat a la zona, 4 per saltar-se les restriccions d'accés i 2 per desobediència a l'autoritat. Aquest dilluns, el Govern ja ha aixecat la restricció d'accés en aquest espai després de la millora de les condicions de risc.

L'episodi de perill extrem d'incendi a Catalunya, que es va iniciar el dissabte 10 d'agost amb l'activació del nivell 4 del Pla Alfa a 70 municipis de 10 comarques, va obligar a restringir l'accés al Montsant, a Baronia de Rialb i a la Ribera Salada. En els dos dies d'activació, els agents del Cos van dur a terme 613 actuacions de prevenció i van aixecar 95 actes de denúncia, entre les quals destaquen les del paratge de la Ribera Salada. Es tracta de la segona vegada que es restringeix l'accés a l'espai durant aquesta campanya forestal, amb un altre episodi de risc a finals de juliol que va obligar a bloquejar els accessos.

Durant l'activació del Pla Alfa aquest cap de setmana, també destaca el comportament d'un grup que diumenge va fer cas omís de les persones informadores i va accedir al Pont del Clop amb 3 vehicles. Aquest grup també va oferir resistència a les indicacions dels Agents Rurals, quan van acudir a la zona. En el moment que els Agents Rurals es trobaven identificant aquests individus, algunes d'aquestes persones van fugir amb un dels tres vehicles. Aquest vehicle, juntament amb un altre d'aquest grup, va ser seguidament interceptat pels Mossos d'Esquadra, procedint a la identificació dels individus fugits, tots ells amb antecedents.

A la Serra del Montsant i la Baronia de Rialb, altres espais on hi ha hagut restriccions d'accés per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa, no es van produir incidències destacables llevat d'una denúncia a la Serra del Montsant a una persona per saltar-se la restricció d'accés a la zona del pantà de Margalef.

Incendis forestals

En el marc aquest episodi, el dia 9 de juliol es va produir un incendi forestal a Artesa de Segre (la Noguera) que ha afectat un total de 71,34 hectàrees, segons els darrers càlculs provisionals. Aquest incendi ha afectat els termes municipals d'Artesa de Segre amb 61,68 hectàrees i Vilanova de Meià amb 9,66 hectàrees.

També dins l'episodi, el dia 10 d'agost, va tenir lloc un incendi forestal a Baldomar (la Noguera) que ha afectat un total de 21,35 hectàrees, segons dades provisionals. L'incendi ha afectat el terme municipals d'Artesa de Segre on pertany l'entitat municipal descentralitzada de Baldomar. Pel que fa al tipus de terreny, l'incendi ha afectat 12,86 hectàrees de terreny forestal i 8,49 hectàrees de terreny agrícola. Un total de 10,70 hectàrees dins l'EIN Serra del Montsec. Les causes d'aquest incendi s'investiguen.

En el cas de la Catalunya central, no es va produir cap episodi destacable, tret d'un ensurt per un incendi en dos vehicles a Monistrol de Montserrat que va generar alarma per la columna de fum visible des de diferents punts del massís. El foc, que es va declarar en una zona de descans del Torrent del Balaguer, no va generar focus secundaris ni ferits.

131 municipis en alerta

Tot i la millora de les condicions meteorològiques, el Cos d'Agents Rurals fa una crida a la prudència en les activitats al medi natural per prevenir possibles incendis, ja que aquest dilluns s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa a 131 municipis de 16 comarques. En el cas de la Catalunya central, els municipis que mantenen l'alerta activada pel nivell 3 del Pla Alfa són quatre municipis de l'Anoia (Argençola, Bellprat, Sant Martí de Tous i Jorba) i un del Solsonès (Torà).

De fet, l'Anoia i el Solsonès són les comarques de l'àmbit d'aquest diari que al llarg d'aquesta campanya forestal han mantingut un risc més elevat d'incendi forestal. Tal i com van explicar els Bombers a Regió7, de cara la segona quinzena d'agost es preveu que les temperatures se suavitzin i redueixi el risc d'incendi al conjunt del territori.

