Albert Riba i el seu gos Siso guanyen el concurs de gossos d’atura 2024

L'Albert Riba, pastor vingut de Valderrobres (Teruel), i el seu gos Siso han quedat primers en la dissetena edició del concurs de gossos d'atura del Montnou. El segon classificat ha estat José Pleguezuelos, de la Canonja, amb la seva gossa Anita i, en tercer lloc, ha quedat José Escaño, de La Muela (Saragossa), amb la seva gossa Venus.

És un concurs que reuneix gent de molts punts del país i fins i tot d'altres indrets, enguany ha vingut gent de Saragossa, Mallorca, França, el País Basc i Catalunya. Aquest any també hi havia una pastora que va quedar en cinquena posició, Mireia Colonques, que és parella de l'humorista català Peyu.

L'organització de l'acte va a càrrec de la Comissió Organitzadora del Concurs de Gossos d'Atura d'Odèn ja feia mesos que treballava per tal que el dia 11 d'agost tot anés rodat. Si bé es tracta d'un esdeveniment que no seria possible sense la col·laboració d'un seguit d'institucions, de particulars i d'empreses i amb el patrocini de l'Ajuntament d'Odèn.

Aquesta celebració s'ha convertit en un dels esdeveniments més atractius i turístics que es fan actualment a la comarca. Albert Solé, alcalde d'Odèn, declara que aquest any va fer un molt bon clima, potser fins i tot més calor que els altres anys, però que hi va haver molt bona assistència de públic.

El concurs se celebra a l'Era de Piló, on hi ha un camp per on es mouen els ramats i els gossos, perfectament verd i amb l'entorn repassat i arranjat per a l'ocasió. També hi ha una zona de pàrquing, l'espai del bar i la tribuna del públic. Algunes de les proves inclouen guiar el ramat per un camí marcat, passar per un portell, fer ziga-zaga entre tanques i tancar el ramat en un corral.